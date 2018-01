QUEL PREZZEMOLO DI CASSA DEPOSITI – CON UN PIEDE SULLA PORTA (SCADE FRA POCO), COSTAMAGNA DICE CHE CDP PRONTA AD INTERVENIRE SU ALITALIA. MA NESSUNO LO HA CHIESTO – E GIA’ CHE C’E’, E’ PRONTA A DARE UNA MANO PER L’ILVA DI TARANTO. LA MARCEGAGLIA RINGRAZIA: INCASSA 100 MILIONI DALL’OPERAZIONE - LA GITA DI COSTAMAGNA E GALLIA A DAVOS...

DAGONOTA

La business community italiana presente a Davos si chiede e mormora: com’è possibile che siano presenti contemporaneamente per CDP sia Costamagna che Gallia a spese del contribuente italiano con quello che costa la presenza a Davos. Forse, qualcuno maligna, che siano lì per trovarsi un nuovo posto di lavoro.

Da il Giornale

fabio gallia claudio costamagna

Nel processo di ristrutturazione di Alitalia «al momento Cassa Depositi e Prestiti non è coinvolta» ma «se un potenziale acquirente ci chiederà qualche sostegno siamo pronti a parlare a tutti». Lo ha detto ieri in un' intervista da Davos a Bloomberg Tv il presidente della Cdp, Claudio Costamagna. Aggiungendo che è, comunque, «un bene vedere che c' è molto interesse, e penso ci sarà un po' di concorrenza», fra i potenziali acquirenti della compagnia aerea.

PADOAN ALITALIA

Al momento nessuno ha bussato alla porta della Cassa Depositi ma le parole di Costamagna a margine del World Economic Forum non fanno escludere uno schema simile a quello seguito nella vicenda Ilva. Cdp è infatti pronta ad entrare nel gruppo siderurgico, affiancando Arcelor Mittal, capofila della cordata che ha vinto la gara per l' acquisizione della società di Taranto.

ALITALIA

L' impegno consente di soddisfare la richiesta arrivata dall' Antitrust europeo di escludere il gruppo Marcegaglia, attualmente azionista al 15% della cordata Am InvestCo. Nel nuovo assetto, funzionale dunque all' eventuale uscita del gruppo Marcegaglia, Cdp avrebbe il 5,6% dell' Ilva, mettendo sul piatto 100 milioni.

MARCEGAGLIA