L’AUTO CHE TI AMMAZZA DA SOLA - UBER SOSPENDE I TEST: UNO DEI SUOI VEICOLI AUTONOMI HA MESSO SOTTO UNA DONNA CHE ATTRAVERSAVA FUORI DALLE STRISCE PEDONALI A TEMPE, ARIZONA. A BORDO C’ERA PURE UN PILOTA ‘DI SICUREZZA’, MA QUESTO NON HA IMPEDITO L’INCIDENTE - ‘IL NOSTRO CUORE È CON LA FAMIGLIA DELLA VITTIMA’, TWITTA LA COMPAGNIA

uber

Da www.rainews.it

Uber sospende i test delle auto autonome in tutte le città dove sono in corso (Phoenix, Pittsburgh, San Francisco e Toronto). La sospensione è legata a un incidente mortale a Tempe, in Arizona, dove una donna è morta investita. L'auto di Uber era in modalità autonoma, con un guidatore in carne ossa per sicurezza, quando la donna è stata colpita mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali.

"Il nostro cuore è con la famiglia della vittima" scrive in un tweet la compagnia californiana. L'attenzione degli investigatori e dei tecnici di Uber sarà incentrata sulla dinamica dell'incidente, a partire dal funzionamento del sistema di rilevamento degli ostacoli, che avrebbe dovuto arrestare il veicolo una volta identificata la donna.

uber servizi

Si tratta del primo incidente mortale a coinvolgere un pedone nel programma partito in California nel 2016. Nei giorni scorsi l'ad di Uber Dara Khosrowshahi aveva espresso la speranza di poter mettere in servizio entro 18 mesi le prime auto a guida autonoma, ma quest'ultimo incidente rischia di rallentare questo cammino.

OTTO UBER IL CAMION CHE SI GUIDA DA SOLO