PERCHÉ SOROS È LA PERSONA DELL'ANNO SECONDO IL ''FINANCIAL TIMES''

https://www.ft.com/content/2bd12012-01e4-11e9-9d01-cd4d49afbbe3

Angela Manganaro per www.ilsole24ore.com

Molti la prenderanno come provocazione ma è una provocazione necessaria ed è uno dei pochi giornali al mondo, forse l’unico, che se lo può permettere: nominare il miliardario americano di origini ungheresi, George Soros, uomo dell’anno. La scelta del Financial Times è politica «di solito scegliamo la persona dell’anno in base agli obiettivi raggiunti, stavolta abbiamo scelto per i valori che rappresenta: è un filantropo che crede nella democrazia liberale e nella società aperta».

Ed è una chiara scelta di resistenza: Soros è additato ovunque nel globo e soprattutto sulle bacheche Facebook come l’origine di tutti i mali, l’uomo che in virtù dei suoi soldi e delle speculazioni degli anni Novanta sulla lira e sulla sterlina, ha il potere, secondo le bacheche di Facebook, di manovrare l’opinione pubblica di Europa, Americhe, Paesi sperduti della sconfinata Asia, spostare carovane di migranti da un continente a un altro, decidere recessioni e improvvisi crolli di Borsa.

Al di là del suo impegno per i migranti e una società multiculturale che persegue con la sua Open Foundation, il miliardario più odiato dai sovranisti del mondo è perfetta parabola di questi anni. Soros è ebreo ma è stato attaccato dal figlio del premier israeliano Netanyahu; è liberal - da sempre finanziatore dei democratici americani e di Hillary Clinton - ma è stato spiato su ordine di Sheryl Sandberg, Coo di Facebook, icona liberal di un certo femminismo un tanto al chilo che in Italia attecchisce come la gramigna, ora in disgrazia per le pratiche poco trasparenti di una che veniva raccontata come campionessa di virtù.

Soros è anche anti-comunista da sempre e negli stessi anni in cui speculava, finanziava i gruppi di resistenza nei Paesi della ex Unione Sovietica, Paesi in cui adesso - è il terzo paradosso - è sommamente odiato anche grazie alle campagne di odio di quel Viktor Orban oggi presidente d’Ungheria, un tempo studente dissidente che con i soldi di una borsa di studio di Soros è riuscito a studiare in Inghilterra.

