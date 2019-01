I TELEFONI CHE VERRANNO - DOPO ANNI DI CHIACCHERE E HYPE, NEL 2019 AVREMO GLI SMARTPHONE PIEGHEVOLI DI HUAWEI E SAMSUNG, CHE PUNTERANNO ALLA FASCIA ALTA DEL MERCATO – LE VENDITE SONO IN CALO E I PRODUTTORI VOGLIONO DARE UNA SCOSSA: POI C’È LA QUESTIONE DEL 5G - LA NUOVA RETE RENDERÀ FRUIBILI A TUTTI "L’INTERNET DELLE COSE", LE AUTO SENZA PILOTA E LA REALTÀ AUMENTATA…

Michele Boroni per “il Messaggero”

Il 2019 si prospetta come un anno di grandissime aspettative per il comparto smartphone con l' arrivo di nuovi modelli rivoluzionari e la comparsa della rete di quinta generazione. Sebbene non siano usciti ancora i dati annuali definitivi di vendita, possiamo tranquillamente dire che il 2018 non è stato un anno pienamente positivo per i produttori di device mobili. Gli analisti della società di ricerche IDC dichiarano un complessivo calo del 3% delle vendite a livello globale rispetto all' anno precedente.

I motivi? Innanzitutto il tempo di sostituzione che si è allungato, infatti le persone aspettano sempre di più per rimpiazzare i propri smartphone; inoltre vi è la stagnazione dell' enorme mercato cinese che sembra ormai arrivato alla saturazione, complice anche un periodo economicamente difficile. Soprattutto però nel 2018 non vi sono state sostanziali innovazioni lato hardware, ma soltanto degli aggiornamenti di modelli già esistenti.

LA CRESCITA

Da questo punto di vista il 2019 si prospetta come un anno di grandi novità e sorprese e che, sempre secondo le stime di IDC, porterà a una crescita del mercato del 2,6% rispetto al 2018. Proviamo qui a svelare qualche nuova. È da qualche anno che si parla di smartphone pieghevoli, ma solo quest' anno finalmente si potranno vedere i primi esemplari in commercio: Huawei e Samsung hanno entrambi dichiarato che ne lanceranno uno nel 2019.

Lo smartphone potrà essere piegato a metà per poterlo mettere in tasca (i modelli da 6 pollici oggi in commercio vi entrano faticosamente), per poi essere aperto a grandezza intera in modo da leggere, navigare online e guardare video più comodamente. Quello che ad oggi sappiamo è che il telefono di Huawei una volta aperto raggiungerà 8 pollici (20 centimetri), abbastanza grande da funzionare anche come un pc. La versione di Samsung sarà in grado di eseguire tre app contemporaneamente sullo schermo da 7,3 pollici una volta che è stato aperto.

In questo caso la battaglia si concentrerà sulla fascia alta del mercato, i due modelli infatti avranno presumibilmente un prezzo molto elevato, anche se sappiamo che sono gli smartphone di fascia media e bassa a generare i grandi volumi e decidere così le posizioni in classifica dei marchi più venduti globalmente.

Un' altra novità hardware che tenterà di rilanciare le vendite in un mercato saturo e stagnante è lo smartphone dallo schermo forato. Il foro andrà a sostituire il famigerato e da molti odiato notch introdotto da Apple, ovvero la tacca nera sulla parte superiore del display che permetteva di concentrare sensori e fotocamera e che è diventato uno standard. Samsung ha annunciato di essere al lavoro su uno smartphone con un nuovo tipo di schermo chiamato Infinity-O, mentre sui social cinesi è apparsa un' immagine di un modello Huawei dotato di una cavità per integrare la fotocamera all' interno del display.

Il primo appuntamento in cui si potranno vedere alcune novità è quello di Parigi a fine gennaio dove Honor - marchio giovane ed economico di Huawei - presenterà il View 20, con schermo forato e una fotocamera da 48 megapixel. Ma come sempre il mese chiave sarà febbraio quando si terrà il Mobile World Congress, la grande fiera di Barcellona a cui tutte le aziende prenderanno parte, Apple esclusa. In quei giorni Samsung dovrebbe presentare Galaxy S10, il top dell' azienda coreana che compie 10 anni ed è atteso in tre versioni con sensore di impronte integrato, riconoscimento 3D del volto e display Infinity-O forato.

Presumibilmente a marzo sarà la volta di Huawei con il suo nuovo modello P30, che nella versione Pro dovrebbe montare quattro fotocamere tra cui uno zoom ottico 10X e un sensore per il riconoscimento facciale 3D.

LA COMUNICAZIONE

Il 2019 ci riserverà non solo novità dal punto di vista hardware, ma anche per quanto riguarda la rete di comunicazione. Samsung e Huawei lanceranno smartphone compatibili con le velocissime reti 5G, così come LG, HTC e OnePlus, mentre Apple sembra che aspetterà il 2020 per lanciare un iPhone 5G. La nuova rete consentirà una maggiore stabilità delle connessioni telefoniche, necessaria per sostenere la diffusione dell' Internet of Things, (IoT), automobili senza conducente e renderà tecnicamente possibile l' uso della realtà aumentata.