4 gen 2019 18:52

THE POWELL OF LOVE - LA BORSA DI NEW YORK IN PIENO ORGASMO PER LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA FED: ''SIAMO PRONTI A CAMBIARE ROTTA SUI TASSI SE LE CONDIZIONI ECONOMICHE LO RICHIEDERANNO'', CHE ARRIVANO COME CILIEGINA SULLA TORTA DEI DATI SUL LAVORO - ''NON MI DIMETTEREI SE TRUMP ME LO CHIEDESSE''. E PERCHÉ DOVREBBE, VISTO CHE HA DETTO QUELLO CHE VOLEVA SENTIR DIRE? - DJ +3,16%, NASDAQ +4,08%, MILANO +3,4%