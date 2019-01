CAFONAL-DIVO – TUTTI AL SENATO PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SU GIULIO ANDREOTTI NEL CENTENARIO DELLA NASCITA – PRIMA, SECONDA E TERZA REPUBBLICA (CIRINO POMICINO, DINI, LETTA, BONGIORNO, CASELLATI) SI INGINOCCHIANO ALL’ALTARE DI “BELZEBÙ”: ECCO CHI C’ERA

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

Incontenibile, ancora una volta. Settanta anni di vita pubblica e 94 di vita privata hanno generato archivi fotografici imponenti (anche per il peso specifico dei personaggi ritratti). Nel centenario della nascita di Giulio Andreotti ci sono voluti due vernissage a distanza ravvicinata, e altrettante esposizioni (curate dalla famiglia Andreotti con il patrocinio del Senato), per raccontare le infinite sfumature di una sola personalità.

Il primo atto in piazza della Minerva, dove la mostra «Una vita per lo Stato» è stata inaugurata nella biblioteca «Giovanni Spadolini» con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro Giulia Bongiorno, Gianni Letta, Lamberto Dini, Paolo Cirino Pomicino, Margherita Boniver, Guido Bertolaso, Anna Maria Bernini, Simonetta Matone, Paola Santarelli.

Poi, ieri sera, bagno di folla per i figli Stefano e Serena nelle stanze del Pio sodalizio dei Piceni.

Almeno 500 ospiti per la presentazione del libro e della mostra «Immagini di una vita». «Eravamo tutti ragazzini», commenta qualcuno (come la maggioranza del parterre, alla ricerca del tempo perduto). Dario Franceschini non perde un dettaglio («Bellissima»), scorrendo ogni sezione insieme a Salvo Nastasi. Arrivano anche Giovanni Minoli, Matilde Bernabei, Staffan de Mistura, monsignor Rino Fisichella, Barbara Palombelli, Renzo Lusetti. E Letta, Pomicino, Bertolaso fanno il bis.

