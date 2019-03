CAFONALINISSIMO DUMBO! L'ATTENZIONE E' STATA CATALIZZATA DA MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI, MA ALLA PRIMA DEL FILM DI TIM BURTON C’ERA DI TUTTO – GRANDI STAR INTERNAZIONALI COME IL REGISTA AMERICANO E STELLETTE DELLA TV NOSTRANA COME VIRGINIA RAFFAELE E CATERINA BALIVO – ELISA, BEBE VIO, LA “BOSCHI DELLA LEGA” LUCIA BORGONZONI, RUDY ZERBI, FRANK MATANO, COSTANZA CARACCIOLO: VIDEO + FOTO DELLA SERATA

LA PRIMA DI DUMBO A ROMA - VIDEO DI VERONICA DEL SOLDA'

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Federica Rinaudo per www.ilmessaggero.it

Anteprima film Dumbo foto Di Bacco (6)

Favole alla riscossa: dalle pagine di un libro al cinema. Emozioni per i più piccini e un tuffo tra le pieghe del tempo per i più grandi, catapultati nella magia del “C’era una volta” con l’anteprima nazionale di “ Dumbo” che ieri sera, al cinema di piazza della Repubblica, ha conquistato perfino Matteo Salvini con la nuova fidanzata Francesca Verdini.

tim burton foto di bacco (5)

E se il ministro ha cercato di evitare l’obiettivo dei fotografi entrando da un ingresso secondario non é stato lo stesso per la pioggia di celebrity che ha colorato di sorrisi la nightlife capitolina. Da Caterina Balivo, in giacca a quadri e pantaloni aderenti, a Virginia Raffaele, in abito fantasia, e Serena Autieri, total black, per una vera e propria esplosione di eleganza, nonostante la temperatura pungente.

matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (17)

Parterre stellare quindi per la premiere dedicata al dolcissimo elefantino dalle enormi orecchie che ha conquistato intere generazioni con il classico d’animazione formato Disney, uscito nelle sale americane nel 1941 e tratto da un racconto originale di Helen Aberson ed illustrato da Harold Pearl, trasformato in un live-action dai sorprendenti effetti speciali con lo stile unico del regista visionario Tim Burton, acclamato dai fan accorsi in massa pur di non perdere il suo ingresso al maxi evento vestito a festa dall’atmosfera surreale tra l’entusiasmo di acrobati, saltimbanchi e giocolieri.

matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (8)

Un tendone delle meraviglie immaginario ha ospitato la statua di Dumbo, a grandezza naturale, che ha dato il benvenuto a Giampaolo Morelli con Gloria Bellicchi insieme ai figli, Roberta Giarruso, Giorgio Pasotti, Bebe Vio, Paola Minaccioni, Alessandro Tersigni, Stella Egitto, Valentina Romani.

matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (4)

Occhi sgranati e stupore per Aldo Montano mano nella mano con la sua Olga, Simone Peron con Tania Bambaci. Per tutti le lancette dell’orologio si sono spostate in una realtà fantastica, fatta di colori, suoni e un velo di autentica tenerezza che ha illuminato di gioia Elisa, la cantante che nella versione italiana della pellicola dà la propria voce a Miss Atlantis interpretando anche l’adattamento dell’iconica canzone “Bimbo Mio”. Raffica di foto anche per Matilde Brandi e Tosca d’Aquino, Rudy Zerbi, Frank Matano, Attilio Fontana con Clizia Fornasier e i loro due bambini, Diana del Bufalo, Cristiano Caccamo, Costanza Caracciolo, Flavio Parenti con Eleonora Albrecht, Alessandro Tersigni, Pamela Camassa.

