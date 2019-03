UN CAFONALINO DA DIOR – CHIARA FERRAGNI IRROMPE AL COSTANZI PER L’ANTEPRIMA DELL’OMAGGIO AL GRANDE PHILIP GLASS E LA FANNO PURE SALIRE SUL PALCO – ASSOLDATA DA DIOR, SI FA L’IMMANCABILE SELFIE CON IL CORPO DI BALLO DIRETTO DA ELEONORA ABBAGNATO. MA IL PUBBLICO E' PAZZO PER IL BALLERINO VOGEL – GRAN SFILATA DI BONONE, VIP E PRESUNTI TALI – VIDEO: LE INSTAGRAM STORY DELLA SIGNORA FEDEZ SULLE SUE VACANZE ROMANE, CONCLUSE A NOTTE INOLTRATA CON…

CHIARA FERRAGNI ALL'OPERA DI ROMA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

1 – UN PONTE ROMA -PARIGI CON GLASS, DIOR E DANZA

Simona Antonucci per “il Messaggero”

chiara ferragni foto di bacco (12)

Un ponte culturale, poetico e glamour tra Italia e Francia, Roma e Parigi. Percorso dai passi dei ballerini e dalle passeggiate sul tappeto rosso delle celebrità, dall' ambasciatore di Francia Christian Masset e dalla presidente della Fondazione RomaEuropa Monique Veaute, insieme ad attori (Isabella Ferrari in pizzo e Nancy Brilli in pesca), influencer (Chiara Ferragni in verde prato vale per tutti), presidenti di musei (Giovanna Melandri) e presidenti di case di moda: Pietro Beccari, ceo, e Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior che ha firmato i costumi dell' evento.

LE NOTE

bebe vio foto di bacco (3)

A dare il ritmo, il suono e la suggestione alla serata le note di Philip Glass cui era intitolato l' omaggio presentato ieri in anteprima al Teatro dell' Opera. Stasera la prima aperta al pubblico e repliche fino al 2 aprile. Tre i brani proposti, Hearts and Arrows di Benjamin Millepied, Glass Pieces di Jerome Robbins e Nuit Blanche di Sébastien Bertaud, la coreografia haute couture con costumi ideati appositamente dalla maison parigina e interpretata dall' étoile Eleonora Abbagnato e dal guest artist Friedemann Vogel.

chiara ferragni foto di bacco (6)

L' IMPATTO

Un omaggio al compositore statunitense che attraverso la sua musica e le numerose collaborazioni con i più grandi artisti del nostro tempo, ha esercitato un impatto straordinario e senza precedenti sulla vita musicale e intellettuale del nostro tempo. A interpretarlo il corpo di ballo del Costanzi, diretto da quattro anni dall' Abbagnato che è riuscita con il suo lavoro e il suo sguardo internazionale e contemporaneo a esaltare qualità e potenzialità di un gruppo di giovani ormai definitivamente in grado di affrontare qualsiasi tipo di repertorio, dai classici del passato a grandi dei giorni nostri.

L' INIZIO

fabiola sciabbarrasi foto di bacco

La prima coreografia ad accendere la serata, blindata e griffata, su inviti Dior, Hearths and Arrows di Millepied, ballerino e coreografo francese, celebre anche per il film Black Swan con Natalie Portman, e che ha rivisitato una leggendaria pagina di George Balanchine, Jewels del 1967.

Applausi e il palcoscenico si riempie di un festoso gruppo di 46 interpreti per Glass Pieces di Jerone Robbins, uno dei pilastri della danza americana, eternamente a cavallo tra il musical di Broadway e il balletto classico: un vero protagonista della coreografia del Novecento. E ieri sera ha strappato sorrisi, emozioni e standing ovation alla platea internazionale.

chiara ferragni foto di bacco (13)

Un intervallo bagnato da champagne francese e la conclusione con le star della serata, Abbagnato e Vogel, che hanno portato sotto i riflettori la grazia dei loro corpi e della loro interpretazione insieme con i leggerissimi tulle fiorati, tutù glamour, romantiche gonne in seta, body fiabeschi, firmati da Maria Grazia Chiuri, per il debutto di Dior al teatro dell' Opera di Roma.

bebe vio foto di bacco (2)

DANZA E MODA

Un connubio, tra la danza e la Haute Couture, una lunga storia d' amore che dura da quasi cent' anni. Risale al 1924, infatti, Le Train Bleu, il balletto che Bronislava Nijinska coreografò per i Ballets Russes di Diaghilev con i costumi di Coco Chanel. Ne è seguita una serie di grandi collaborazioni: da Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, per non dimenticare in Italia Gianni Versace che disegnò per Maurice Bejart e William Forsythe.

L' INCONTRO

invitati alla serata dior foto di bacco (7)

Fino al recente e intenso incontro con Maria Grazia Chiuri della Maison Dior per Nuit Blanche, festeggiato dopo lo spettacolo con un cocktail nei laboratori del Costanzi a via dei Cerchi, dove vengono conservati costumi firmati da De Chirico e Balla, Guttuso e Picasso, testimoni del secolare legame tra arte visiva e dal vivo.

2 ­– CHIARA FERRAGNI MUSA DI DIOR, STAR ALL'OPERA DI ROMA

Lucilla Quaglia per www.ilmessaggero.it

invitati alla serata dior foto di bacco (17)

Transenne nere che circondano piazza Beniamino Gigli. Si prepara un happening blindatissimo. Tutta Roma tenta la conquista di un biglietto per l'anteprima della Serata Philip Glass: evento d'eccezione con cui ieri sera la Maison Dior ha omaggiato, al Teatro dell'Opera, i suoi amici più stretti. Ma la lista è per pochi.

ivonne scio foto di bacco

E arriva lei, attesissima, splendente, Chiara Ferragni, in lungo e scollato outfit verde plissettato con décolleté in tinta. L'attende un folto pubblico di fan adoranti e armati di cellulari. Poco dopo appaiono Sara Serraiocco, in tailleur bianco, Bebe Vio in argento, Rossella Brescia in total black e Isabella Ferrari in lungo chiaro. Roberto D'Agostino è con Marina Perzy. Giovanna Melandri in verde fantasia e Matilde Brandi in velo e chiodo nero. Nancy Brilli color cipria e poco dopo Elena Bonelli.

marina perzy e roberto d agostino foto di bacco

Sfilano lo stiloso Angelo Bucarelli con Cosima, Chantal Sciuto, Fabiola Sciabbarrasi e Marisela Federici. L'ambasciatore francese Christian Masset arriva con la moglie Helen. Pioggia di flash per Federico Balzaretti, Luisa Todini, Francesca e Raffaella Leone, Giancarlo e Diamara Leone. E poi Maurizio Varamo, direttore del Laboratorio delle scenografie del Costanzi che a fine show ospita un buffet dinner da sogno. E ancora Silvia Fendi con Delfina Delettrez, Dante Ferretti con Francesca Lo Schiavo, Yvonne Sciò, Paola Mainetti, Laura Morante.

angelo bucarelli con la figlia cosima foto di bacco (2)

Si spengono le luci e inizia la magia della musica del compositore statunitense, trait d'union dello spettacolo composto da tre balletti mai andati in scena prima d'ora all'Opera e firmati da Benjamin Millepied, Jerome Robbins, Sébastien Bertaud. La Nuit Blanche, firmata da quest'ultimo, fa ballare le étoile Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel. Una creazione impreziosita dai costumi firmati da Maria Grazia Chiuri. Emozioni e applausi. Poi il dopo spettacolo è tutto con vista sul Circo Massimo, presso il Laboratorio di scenografia del teatro: strabiliante location trasformata in giardino incantato. La magia continua.

CHIARA FERRAGNI AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA IN DIOR CHIARA FERRAGNI AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA giovanna melandri (1) foto di bacco chiara ferragni dior chiara ferragni dior invitati alla serata dior foto di bacco (20) chiara ferragni foto di bacco (1) invitati alla serata dior foto di bacco (21) chiara ferragni foto di bacco (7) chiara ferragni foto di bacco (8) chiara ferragni foto di bacco (10) michele santoro foto di bacco (2) invitati alla serata dior foto di bacco (6) angelo bucarelli con la figlia cosima foto di bacco (3) invitati alla serata dior foto di bacco (18) michele santoro foto di bacco (1) chiara ferragni foto di bacco (9) dario ginefra laura ravetto foto di bacco invitati alla serata dior foto di bacco (22) invitati alla serata dior foto di bacco (5) nancy brilli francesca chiara foto di bacco invitati alla serata dior foto di bacco (14) angelo bucarelli con la figlia cosima foto di bacco (1) chiara ferragni foto di bacco (5) nicola maccanico con la moglie maria (2) ines musumeci greco alla serata dior foto di bacco (3) invitati alla serata dior foto di bacco (9) sara serraiocco (1) foto di bacco chiara ferragni foto di bacco (11) bebe vio foto di bacco (1) paola mainetti foto di bacco marisela federici foto di bacco sara serraiocco (2) foto di bacco invitati alla serata dior foto di bacco (8) chiara ferragni foto di bacco (4) valter mainetti foto di bacco valeria mangani foto di bacco tommaso ziffer foto di bacco invitati alla serata dior foto di bacco (4) invitati alla serata dior foto di bacco (23) maria grazia chiuri paolo regini foto di bacco invitati alla serata dior foto di bacco (19) invitati alla serata dior foto di bacco (12) chiara ferragni foto di bacco (3) matilde brandi foto di bacco (3) antonella rodriguez boccanelli andrea formilli (1) foto di bacco jackaranda caracciolo falck con fabio borghese foto di bacco (15) sanja santoro foto di bacco maria grazia chiuri (3) foto di bacco luisa todini (2) foto di bacco invitati alla serata dior foto di bacco (24) lorenzo zichichi e alice foto di bacco teatro costanzi invitati alla serata dior foto di bacco (2) invitati alla serata dior foto di bacco (25) l ambasciatore francese christian masset e la moglie helen foto di bacco antonella rodriguez boccanelli andrea formilli (2) foto di bacco isabella ferrari renato de maria foto di bacco matilde brandi foto di bacco chiara ferragni foto di bacco (16) matilde brandi foto di bacco (2) raffaella leone con la sorella francesca foto di bacco chiara ferragni foto di bacco (2) jackaranda caracciolo falck con fabio borghese foto di bacco (16) silvia venturini fendi delfina delettrez (2) foto di bacco invitati alla serata dior foto di bacco (13) chantal sciuto (3) foto di bacco francesca lo sciavo dante ferretti foto di bacco chiara ferragni foto di bacco (15) matilde brandi foto di bacco (1) rossella brescia foto di bacco laura morante foto di bacco nicola maccanico con la moglie maria (1) giancarlo leone diamara parodi delfino foto di bacco federico balzaretti foto di bacco simona antonucci foto di bacco invitati alla serata dior foto di bacco (11) cesare cunaccia foto di bacco laura einaudi bartolomeo pietromarchi foto di bacco maria grazia chiuri (1) foto di bacco invitati alla serata dior foto di bacco (10) chantal sciuto (2) foto di bacco silvia venturini fendi delfina delettrez (3) foto di bacco invitati alla serata dior foto di bacco (1) luisa todini foto di bacco invitati alla serata dior foto di bacco (26) fabrizio ferri foto di bacco monique veaute foto di bacco laura morante francesco giammatteo foto di bacco isabella ferrari foto di bacco maria grazia chiuri (2) foto di bacco federica tittarelli cerasi foto di bacco chiara ferragni foto di bacco (14) giovanna melandri (2) foto di bacco