CAFONALINO – GIORNALISTI ROMANI A RACCOLTA ALLA GALLERIA ALBERTO SORDI PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO NOIR DI GIUSEPPE DI PIAZZA (“IL MOVENTE DELLA VITTIMA”) – L’ATTRICE GRETA SCARANO LEGGE ALCUNI ESTRATTI DEL LIBRO DI FRONTE A ENRICO VANZINA, FULVIO ABBATE, MARISELA FEDERICI – SUL PALCO GAETANO SAVATTERI E UN ARZILLISSIMO PAOLO MIELI (SARÀ L’EFFETTO DELLE FOTO DI GIULIA SARTI?)

Dopo la prestigiosa vittoria del premio Cortina D' Ampezzo 2018 con Malanottata, il giornalista Giuseppe Di Piazza torna il libreria con un nuovo romanzo giallo Il movente della vittima. Protagonisti, ancora una volta, Palermo e Leo Solinas, il giovane cronista di nera di un quotidiano locale. Questa volta il mistero si svolge nel Gran hotel Aziz, dove un avvocato, ospite dell' albergo, viene ucciso dall' inserviente con il quale aveva instaurato un forte legame affettivo.

Un delitto che sembra consumarsi e risolversi nelle prime due pagine, ma che invece nasconde segreti che solo Solinas riuscirà a capire. Un noir in piena regola che ha appassionato i numerosi amici e colleghi dell' autore che ieri non hanno voluto mancare alla presentazione della nuova opera letteraria presso la libreria all' interno della galleria Sordi.

Sul palco, oltre a Giuseppe Di Piazza, l' ex direttore de la Stampa e del Corriere della Sera, Paolo Mieli e lo scrittore Gaetano Savatteri. L' attrice Greta Scarano ha letto alcuni capitoli del libro. In prima fila, oltre alla moglie Roberta, tanti personaggi che hanno voluto complimentarsi con Di Piazza per il nuovo romanzo: Marisela Federici, Fulvio Abbate, Livia Azzariti e giunto poco prima dell' inizio Enrico Vanzina.

