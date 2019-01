CAFONALINO – SCAMARCIO SI VESTE DA BANCARIO E SI PRESENTA ALL’ARA PACIS PER OMAGGIARE MARCELLO MASTROIANNI – IN SALA MARISELA FEDERICI, LUIGI BISIGNANI, MARIO STIRPE, ADRIANA SARTOGO – IL RAPPORTO CON IL GRANDE ATTORE E LA LEZIONE FONDAMENTALE CHE GLI HA LASCIATO, QUELLA DI…

Ha visitato la mostra Marcello Mastroianni, soffermandosi in particolare su scatti e materiali legati ai film di Fellini. Poi, ha raccontato il suo rapporto con l' attore, figura che ha visto come paterna e da cui ha appreso una lezione fondamentale per il cinema: l' importanza di togliere nella recitazione, per non caricare il personaggio di artificiosità e arrivare direttamente al cuore dello spettatore.

È stato Riccardo Scamarcio, ieri sera all' auditorium dell' Ara Pacis, in via Ripetta, a presentare la proiezione del capolavoro di Vittorio De Sica Matrimonio all' italiana, tratto da Filumena Marturano di Eduardo De Filippo e interpretato da Mastroianni appunto e da Sophia Loren. A introdurre Scamarcio e la pellicola, Gian Luca Farinelli, curatore della mostra e direttore della Cineteca di Bologna. Presente Anna Maria Tatò, ultima compagna di Mastroianni che lo ha diretto nel film Mi ricordo si io mi ricordo.

In sala anche Francesca Mastroianni, figlia di Ruggero Mastroianni. E ancora, Marisela Federici, Luigi Bisignani, Walter Galleni, Mario Stirpe, Guido Ripandelli. Senza dimenticare Adriana Sartogo, Susanna Pescante. La proiezione è stata un' occasione per riscoprire il titolo cult e la sua storia, ripercorrendo pure la costruzione dei personaggi. L'esposizione Marcello Mastroianni sarà visitabile fino al 17 febbraio.

