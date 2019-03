CAFONALINO – A VILLA LA MIMOSA DI FORMELLO “APERITIVO DI PRIMAVERA CON L’ARTE”. SÌ, L’ARTE DEI FORCHETTONI – TUTTI IN FILA PER IL BUFFET A BASE DI PASTASCIUTTA E PIZZA PER RENDERE PIU' APPETITOSO "ER DIBATTITO" CULTURALE – ANDREA RONCATO APRE LE SELEZIONI PER IL SUO NUOVO FILM “ODISSEA NELL’OSPIZIO”. È IL LUOGO PERFETTO, VISTA L’ETÀ MEDIA DEI PARTECIPANTI…

Abita a un passo da Formello e per annunciare i suo nuovo film, Andrea Roncato, in compagnia della moglie, non si e lasciato sfuggire l’opportunita di partecipare alla manifestazione “Aperitivo di Primavera con l’Arte” a Villa La Mimosa. Alla vista di alcuni partecipanti all’evento un po’ “age” (come galantemente dicono i francesi), il popolare attore non ha resistito alla tentazione di cominciare le selezione per il casting del suo nuovo film nell’occasione ha trovato in corsa il titolo: “Odissea nell’Ospizio”.

Ovviamente i partecipanti che rientravano nella fascia anagrafica si sono prestati al gioco candidandosi a ruolo di protagonisti. Un po’ piu reticenti le signore, ma quando hanno appreso che nei titoli sarebbe comparso il proprio nome vicino alla dicitura “guest star” si e scatenata una guerra per la leadership, con tanto di esibizione di documento d’identita... insomma, con Andrea Roncato si sorride sempre e le persone age sempre in movimento sono ancora quelle che animano una porzione consistente della vita mondana della Capitale.

Attori e Vip richiamati dall’evento: Andrea Roncato, Alex Partexano, l’avv. Nino Marazzita, popolare giudice di “Forum”, i Prefetti Fulvio Rocco de Marinis e Gianni Ietto, la scrittrice di best seller Gwendolyn Simpson Chabrier.

Divenuto luogo d'elezione per dibattiti sull'arte, sulla cultura e sui temi di attualita giornalistica, “Villa La Mimosa” ha ospitato a Formello la quarta edizione dell'evento “Aperitivo di Primavera con l'Arte”, nato con l'intento di coniugare alcune eccellenze enogastronomiche del nostro Paese col mondo artistico. Insomma, “saperi e sapori” al cospetto della Primavera 2019.

A fare da cornice all'evento di qualita personaggi della nobilta quali - in veste di madrina della manifestazione - la contessa Silvana Pascale Augero, l'autrice di best sellers Gwendolyn Simpson Chabrier, gli immobiliaristi Andrea Meschini e Paola Pisani, gli attori Andrea Roncato e Alex Partexano, i Prefetti Gianni Ietto e Fulvio Rocco de Marinis, l’imprenditore Avv. Ubaldo Pesci (ha realizzato tra l’altro la Via Olimpica a Roma), lo storico legale della Fiat Avv. Italico Perlini, gli editori Gio Di Giorgio (Inciucio) e Fabrizio Pacifici (Eventiroma.com), il regista cinematografico Marco Marcelli con la protagonista del suo ultimo film Simona Quattrociocchi, il regista televisivo di “Bla Bla Bla” Gianni Testa con l’inseparabile programmatore Angelo Papi, lo stilista Toni Marino (autore con Giacomo Losi del primo inno della Roma), il vivaista dei grandi eventi Germano de Vittori, il tricologo dei vip Tony Gallo (Pippo Baudo il suo cliente piu famoso). Insomma, un nutrito drappello di un’Italia che conta, produce e afferma alcuni tra i migliori marchi del made in Italy, a confronto con quell’altro spicchio della penisola che incarna l’antico stile del Belpaese, ovvero quello delle arti pittoriche e scultoree.

Splendido l’abbinamento scenografico della pittrice e scultrice Assunta Improta che ha trasformato in diretta un pezzo di cioccolato fondente in una scultura di Pulcinella, oltre a illustrare con le sue plastiche creazioni in trasparenza le magie del proprio estro e di un’indiscussa capacita artistica. Come dire: un modo “dolce” di fare cultura e di trasmettere emozioni anche con approcci inediti.

A fare da “contorno” (e proprio il caso di dirlo) eccellenze dell'enogastronomia italiana con i selezionati vini dell’Azienda Agricola Casale del Giglio col sommelier Enrico Maria Concutelli, e i prosecchi campioni d’Europa di Azienda Bottega, oltre ai suoi distillati famosi nel mondo, a cominciare dalle grappe.

Poi, grazie all’ideatrice di eventi Luana Cavazzuti, alcune eccellenze del Casertano presenti nei meeting internazionali in ogni parte del mondo con le esclusive mozzarelle al tartufo di Vincenzo Tammaro e le ricercatezze dolciarie dell’Antica Pasticceria Caputo Alfonso di Casagiove; poi le specialita del forno di Pandiseta (pane, croissant, grissini e biscotti) e, dal Lazio, i dolci della Pasticceria 3Emme.

Al centro della tavola rotonda e di quella imbandita i nuovi obiettivi dell'enogastronomia italiana visti, saggiati e assaggiati da personaggi che nei loro ambiti sono ambasciatori di uno stile inimitabile nel fare cultura che contraddistingue l’Italia nel mondo e che il mondo ci invidia, al pari dell'apprezzamento per l'alta qualita dei nostri prodotti da tavola. Insomma, arte d’eccellenza made in Italy e un Aperitivo di Primavera di buon auspicio.

Finale in musica col concerto della Reo Confesso Band con i classici del passato e le hit del presente, con un occhio ai cantautori italiani.

