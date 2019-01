CAFONALINO TRICOLORE – A MONTECITORIO IL CONCERTO DELLA BANDA DELLA POLIZIA PER CELEBRARE LA “GIORNATA NAZIONALE DELLA BANDIERA” – LA CARFAGNA IN GRANDE SPOLVERO HA ATTENZIONI SOLO PER IL COMPAGNO ALESSANDRO RUBEN E RINO BARILLARI TIRA BACI ALL'AULA - ECCO CHI C'ERA

Festa del Tricolore, a Montecitorio il concerto della banda della poliziaQuest'anno a celebrare la «Giornata nazionale della Bandiera» è scesa in campo l'Associazione nazionale insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica da tempo impegnata a promuovere il decoro del Tricolore con due progetti «Viaggio tra i valori e i simboli della Repubblica» e «Decoro del Tricolore».

Il presidente nazionale dell'Ancri Tommaso Bove - informa una nota della Polizia - ha impegnato le strutture territoriali a celebrare il compleanno del Tricolore con diverse iniziative in Italia e all'estero. A Roma, nell'ambito della manifestazione «Montecitorio a porte aperte», è stata organizzata una giornata celebrativa nell'Aula di Montecitorio, con un concerto della Banda musicale della Polizia di Stato.

Gli orchestrali della Polizia di Stato, diretti dal Maestro Maurizio Billi, alle 12 di domani eseguiranno alcuni famosi brani musicali per poi concludere il concerto con «il canto degli Italiani», accompagnati dal tenore Francesco Grollo. A presentare i brani il prefetto Francesco Tagliente, delegato ai rapporti istituzionali dell' Ancri ed organizzatore dell'evento che ha chiamato un grande storico del risorgimento, Michele D'Andrea.

