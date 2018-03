CAFONALINO - VROOM! TUTTE LE MOTO PORTANO A ROMA – DAL NUOVO SCOOTER HONDA ALLA SPECIAL SUZUKI: TUTTE LE NOVITA’ PRESENTATE NELLA DECIMA EDIZIONE DI “MOTODAYS” – "FAST" FREDDIE SPENCER, L’UNICO AD AVER VINTO NELLO STESSO ANNO IL MONDIALE NELLE CLASSI 250 E 500, TESTIMONIAL - E POI GREG, ANTONELLA ELIA E LA MOTO DEL CAMPIONE DEL MONDO MARC MARQUEZ...

roma moto days

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Da www.tgcom24.mediaset.it

Non c'è stato soltanto il Salone di Ginevra, a tenere impegnati gli appassionati di motori, perché a Roma fino a domenica è stato tempo di Motodays. Un evento dedicato alle motociclette e giunto alla 10° edizione, che quest'anno è stato orientato verso il tema del turismo su due ruote. Alla Fiera di Roma, dall'8 all'11 marzo, si è svolta infatti la prima edizione della Borsa internazionale del turismo su due ruote (BTM).

fanciulla su moto

moto di marc marquez vincitrice del campionato mondiale 2017

Nel Padiglione 6 è stata allestita un'ampia area dedicata ai mille modi di fare vacanze con le due ruote, e sul palco di #WelcomeBikers e con la motoviaggiatrice Cromilla si racconteranno le varie esperienze sull'argomento. Tanti i consigli, gli itinerari, le destinazioni per chi ama andare in bicicletta, per chi vuol viaggiare sempre in sella a una moto, per chi magari la prende a noleggio sul posto per muoversi più liberamente… Un focus speciale è stato dedicato alle “Donne in motocicletta”, un progetto della Federazione Motociclistica Italiana che coinvolge il gruppo Miss Biker.

fanciulla sul neo sports cafe

Quanto agli espositori: Honda ha annunciato un nuovo scooter, svelato in anteprima mondiale proprio a Roma Motodays. Un omaggio alla capitale delle due ruote, perché in nessun'altra città europea e del Mediterraneo ci sono tante moto e scooter in circolazione. Suzuki espone la serie speciale GSX-S750 Yugen, e non mancheranno i ritrovi del BMW Motorrad Federclub Italia e degli HOG, i mitici Harley Owners Group, così come quelli del Motoclub Ténéré Italia, dell'Honda Goldwing e dell'Africa Twin.

