ANNALISA CHIRICO: BOSCHI E SALVINI SALUTATI COL BACIO; BONAFEDE? L'HO INVITATO MA NON MI HA RISPOSTO

Da ''Un Giorno da Pecora - Radio1 Rai''

“Matteo Salvini e Maria Elena Boschi ieri sera si sono salutati dandosi un bacio sulla guancia. E poi Salvini ha salutato anche Bonifazi: nella diversità delle idee politiche loro sono persone civili e cortesi“. A parlare è la giornalista Annalisa Chirico, che a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato alcuni particolari della cena che si è tenuta ieri sera a Roma, organizzata dal suo movimento 'Fino a prova contraria', dove erano presenti, tra gli altri, anche il vicepremier e la deputata Pd. Oltre al bacio sulla guancia, tra i leghista e la deputata Pd c'è stato anche il classico 'abbraccio'? “No, c'è stato solo quel bacio”.

Salvini ha saluto anche Bonifazi con un bacio sulla guancia? “No, ha salutato così solo la Boschi“. I tre erano seduti allo stesso tavolo? “No, io ero al tavolo con Salvini e dei magistrati, la Boschi era ad un altro tavolo”. Si è detto che l'incontro di ieri potrebbe essere una 'prova' d'inciucio tra Lega e Pd. “Se Salvini e Renzi volessero fare l'inciucio non lo farebbero ad una cena pubblica con 250 ospiti”. E' vero che il costo di ogni tavolo era di 6mila euro?

“Si, perché la politica ha dei costi. Salvini però era ospite e non ha pagato, mentre la Boschi e Bonifazi hanno pagato la quota di 600euro“. Come avete messo insieme tante personalità per un evento? “La Boschi, ad esempio, ha seguito dall'inizio 'Fino a Prova Contraria', il movimento che ieri ha lanciato lo slogan 'più giustizia più crescita': in un momento in cui l'economia rallenta noi diciamo che la giustizia corretta è quel che serve per il rilancio del Paese, con più crescita, più sviluppo, più cantieri e infrastrutture”. Come mai ad un appuntamento come quello di ieri sera mancava il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede?

“Con lui avevo ottimi rapporti fino a che è diventato Ministro, poi non sono riuscita più a parlarci. Vedo che ora blocca la prescrizione dopo il primo grado...” Lei, comunque, aveva invitato il Guardiasigilli? “E' stato invitato, gli ho scritto su WhatsApp ma lui non calcola più, mentre prima lo faceva“. Quindi non le risponde più ai messaggi? “No, e ci sono rimasta male. Però oggi ha fatto un''intervista per parlare di questa cena...io credo che le urgenze del sistema giustizia italiano siano altre”.

Non c'era nessun grillino e il redivivo Alessandro Di Battista,ieri, ha lanciato una frecciata a Salvini... ”Di Battista ha detto che Salvini andava alla cena dell'ancien régime. Forse lui aveva in mente il regime castrista, di cui è fan. Ieri di ancien régime non c'era nulla, Di Battista rilegga qualche libro di storia”.

TAVOLI A 6 MILA EURO, SOLO TRONCHETTI PAGA

Carlo Tecce per ''il Fatto Quotidiano''

Pasteggiare senza eccedere con l' eleganza - era richiesto un abbigliamento smart casual - ai piani alti di un palazzo nel centro storico di Roma, la Lanterna disegnata dall' architetto Fuksas; meditare con garantismo e scrupolo - senza annoiare con i tecnicismi - sui tempi della giustizia: così l' associazione "Fino a prova contraria", fondata e presieduta dalla giornalista Annalisa Chirico, ieri sera, ha radunato politici, magistrati, imprenditori. Oltre alle numerose defezioni dell' ultimo momento, restano i tavoli in stile matrimonio con dieci posti ciascuno al prezzo di 6.000 euro.

Il tema (o il teorema) era sempiterno: giustizia rapida, imprese efficienti, Italia in crescita. Luca Cordero di Montezemolo ricorda che all' epoca di Confindustria interpellò mezzo mondo: "Chiesi agli ambasciatori di Cina, Russia, Giappone e Stati Uniti quale fosse l' ostacolo agli investimenti e mi dissero che le leggi complesse e i processi infiniti sono un problema serio dell' Italia". Montezemolo ha partecipato per sé, invitato semplice, non finanzia e corregge le tesi dei giornali: "La politica non c' entra. Io assisto e taccio, magari conosco qualcuno. Sono andato per ragionare su un argomento fondamentale per gli imprenditori".

Il generoso Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ha prenotato un tavolo. L' ex ministro Paola Severino, avvocato di aziende molto grosse e spesso pubbliche, ha tenuto un discorso: "Il mio era un contributo intellettuale per una giustizia sana per i cittadini e per le imprese. Non mi intrometto in faccende politiche o in equilibri di governo".

Il presidente Vincenzo Boccia rappresentava Confindustria per testimoniare l' esigenza di usufruire di una "giustizia veloce, certa, chiara". Neanche Boccia ha saldato il "conto". Come Urbano Cairo, che ha smentito di aver fermato uno o più tavoli: il proprietario di Torino, Rcs, La7 era un ospite tra gli ospiti di Chirico.

I renziani Maria Elena Boschi e il tesoriere Francesco Bonifazi hanno negato l' approccio al salvinismo per la prossimità con il ministro dell' Interno, pare alloggiato a un tavolo distante e però a portata di sguardo, e poi hanno precisato che il coperto era regolarmente pagato con una donazione all' associazione.

Il Carroccio ha schierato tre ministri: il capitano Salvini, il più tampinato senz' altro, Lorenzo Fontana (Famiglia) e Giulia Bongiorno (Funzione Pubblica). A differenza dei renziani, e qui va ampliato il catalogo dell' incompatibilità tra i due gruppi, Salvini non ha pagato.

Adrio Maria De Carolis, capo di Swg, ha realizzato un sondaggio per supportare il dibattito: "I processi sono troppi lenti, gli imprenditori bocciano la legge Spazzacorrotti".

Un antipasto è trapelato sui quotidiani, ma il vero studio è stato servito con la cena. Dunque De Carolis, dispensato da ulteriori contributi, era ospite di Chirico.

Luca De Michelis, editore con Marsilio e componente dell' associazione, era assente. Come ai matrimoni, si esagera sempre con i tavoli.

GLI UOMINI? MEGLIO POTENTI E OVER 70

Giulia Cerasoli per “Chi”

Lo confesso: ho molta più paura di lei che di Francesca Fagnani di Belve». Siamo sedute nel bar dell’Hotel de Russie con Annalisa Chirico, collaboratrice de Il Foglio, “ministra” de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, opinionista e presidente di Fino a prova contraria, associazione che ha radunato da Nicola Gratteri a Vincenzo Boccia, da Luca di Montezemolo al vicepremier Matteo Salvini a parlare di “Nuova giustizia: l’impresa che serve all’Italia” nell’evento annuale in via Tomacelli. «Questo hotel è un po’ il mio ufficio», spiega lei, 33 anni appena, ma un curriculum importante e non solo per laurea, il master, il phd e qualche libro scritto (tra cui Siamo tutti puttane, Confessioni di un anticonformista e Fino a prova contraria).

Le amicizie di potere sono il suo must, o meglio, la sua vocazione naturale. Infatti, dopo la lunga relazione con il manager Chicco Testa, 35 anni più vecchio di lei, preceduta da un legame con un signore più attempato, frequenta il top manager neo single Luca di Montezemolo, 71 anni, e ha molti amici più o meno della stessa età, come Flavio Briatore, che vede spesso a Milano. L’unica eccezione dal punto di vista anagrafico, è quella della familiarità goliardica con il vicepremier Matteo Salvini, il quale ha solo 45 anni, ma di potere ne ha da vendere.

Domanda. Si considera più “belva” nel privato o nella sua professione?

Risposta. «Nel lavoro certamente. Sono molto determinata quando ho un obiettivo che mi interessa. Direi spregiudicata e coraggiosa. Quello del giornalista è un lavoro che mette in moto la seduzione. Mi piace giocare con la femminilità, con il mio corpo».

D. Ha sedotto qualcuno per ottenere un’intervista?

R. «Se vuole sapere se ci sono andata a letto pur di fare lo scoop no, ma mi è capitato di innamorarmi dell’intervistato, questo sì...».

D. Esempio?

R. «Chicco Testa. Con lui è stato un colpo di fulmine, ho resistito un mese, poi sono andata a convivere. Però ho capito che non andrò a convivere mai più con nessuno. Sono finita dallo psicoterapeuta per uscire da quel rapporto».

D. Ricco e potente, oltre che più anziano di suo padre. Perché frequenta uomini così maturi?

R. «Con i coetanei mi annoio. L’uomo maturo ha una storia da raccontare, mi affascina. E poi non sono obbligata alla progettualità. L’uomo al secondo o al terzo giro ha già fatto tutto, compresi i figli da portare a calcetto...».

D. Insomma, un fidanzato operaio o tassista mai?

R. «L’operaio o il tassista si annoierebbero con me. Abbiamo diversi stili di vita. Non prendo i mezzi pubblici, amo i bei vestiti e le belle case, tutte cose che mi pago da sola con il lavoro (spendendo tutto), ma non avremmo argomenti in comune».

D. Potrebbe girare in auto.

R. «Ci ho provato, ma sono distratta alla guida, mi annoio anche lì».

D. Ha una casa di 70 metri quadrati in centro a 30 anni, gliel’ha regalata qualcuno?

R. «I miei genitori, ma io pago il mutuo».

D. Viene da Francavilla a Mare in Puglia. Che rapporto ha con i suoi genitori?

R. «Discontinuo. Ho sofferto per il loro menage turbolento. Ora sono in pace, ma non passo il Natale a casa da anni».

D. Il prossimo weekend sarà a Parigi, la notte di Natale era in aereo verso Buenos Aires, poi ha trascorso una settimana nelle Pampas argentine. I fotografi di “Chi” l’hanno beccata sullo yacht di Montezemolo a Capri con il figlio, a fine estate. E non è un mistero che spesso andiate a cena insieme. Ha un nuovo amore maturo?

R. «Passiamo del tempo insieme, era il presidente della mia università, quando ero una studentessa. Con lui non mi annoio e questo è già qualcosa. Luca è un uomo affascinante e ha ricoperto ruoli importanti per il Paese. Uno che va a mille, a volte sono io che devo frenarlo».

D. È innamorata?

R. «Il nostro affetto è sincero. A 20 anni ti basta una carezza per sentire le farfalle nello stomaco. Oggi faccio più fatica, in fondo sono un animale solitario, anzi un orso, la voglia di solitudine sta diventando una schiavitù... Anzi, le confesso un segreto: negli ultimi mesi ho scoperto di essere attratta dal mio opposto, da quello che non immaginavo. Io non mangio hamburger e non bevo birra, ma a volte c’è un’infinita dolcezza nel gesto di chi ti sbuccia una caldarrosta. Come nelle favole».

D. Ma cita Vasco Rossi?

R. «Non si vive solo di Bach...».

D. Quindi ha scoperto gli hamburger con Salvini? Uomo di potere, suo vicino di casa, conosciuto con un’intervista... Anche con lui cena spesso.

R. «Condivido volentieri una tisana o qualche biscotto senza burro. “Il truce” è più umano di quello che sembra. Ha un talento politico incredibile. Un rapporto carnale con la piazza. Ed è un camaleonte, moderno e umile, con un vero progetto per l’Italia».

D. Fa la giornalista, ma anche l’ospite fissa con la Del Santo e la Barra da Chiambretti: dove vuole arrivare?

R. «Vivo nel culto di me stessa e ho sempre voglia sperimentare».

D. Come la mettiamo con il sesso? Con un uomo maturo forse non è la stessa cosa...

R. Le prestazione agonistiche? Che noia! Con un 40enne l’esito di certi approcci è scontato, mentre con un over la sfida è sempre in agguato...C’è un che di incestuoso e intrigante nell’accostare la freschezza di una 30enne alla pelle segnata di un uomo avanti negli anni».

