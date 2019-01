CAFONALINO GQ – STAR DI CASA NOSTRA E CELEBRITIES INTERNAZIONALI PER LA QUINTA EDIZIONE DI “GQ BEST DRESSED MEN”, L’EVENTO IDEATO DAL MASCHILE DI CONDÉ NAST PER CELEBRARE GLI UOMINI CHE RAPPRESENTANO L’ELEGANZA A 360° - AL TEATRO VETRA DI MILANO CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER, RAUL BOVA, LUKE EVANS, MELISSA SATTA E…

Ivan Rota per Dagospia

marco bizzarri

La quattro giorni della moda uomo a Milano è partita col botto: per una sera. Milano ha assunto un allure internazionale. Megawall, musica anni ottanta, proprio come ai tempi dello storico Studio 54. Bracieri dalle lunge fiamme illuminavano l'entrata del Teatro Vetra dove gli ospiti, star di casa nostra e celebrities internazionali, sono state accolte da Giovanni Audiffredi, neodirettore di GQ, perfetto padrone di casa.

Stiamo parlando della quinta edizione di “GQ Best Dressed Men”, l’evento ideato dal maschile di Condé Nast per celebrare gli uomini che nei rispettivi ambiti , moda, musica, spettacolo, arte, design, sport, imprenditoria e finanza ,rappresentano l’eleganza a 360°.Ogni anno GQ si imbatte in una moltitudine di uomini.

chiara baschetti

Li osserva, ne ascolta i progetti, ne intercetta le passioni, collabora alla diffusione delle loro idee, racconta la loro operosità. Dall’ammirazione per il carisma di alcuni uomini che lungo il 2018 si sono fatti strada senza derogare ai principi che fanno l’essenza di un gentleman contemporaneo, nasce la selezione dei Best Dressed Men.

Personalità dall’eleganza rotonda a cui GQ riconosce la sostanza positiva che nasce dal lavoro, dallo sforzo per migliorarsi, per lasciare un segno, dare un significato al proprio passaggio. Hanno partecipato alla serata, con Dj Set di James Righton, numerosi rappresentanti del mondo della moda, dello spettacolo, dell’imprenditoria e, come ospite d’onore, l’attore Luke Evans protagonista di una delle cover del numero di gennaio di GQ.

cecilia rodriguez ignazio moser

Questi i 30 uomini che la redazione ha nominato GQ Best Dressed Men 2019:Manuel Agnelli, Carlo Ancelotti, Hervé Barmasse, Enrico Bartolini, Giovanni Bianchi, Marco Bizzarri, Guido Maria Brera, Stefano Boeri, Stefano Cantino, Alessandro Cattelan, Carlo Cottarelli, Massimo De Carlo, Antonio Folletto, Lapo Elkann, Matteo Garrone, Stefano Gaudioso Tramonte, Giorgio Guidotti, Massimiliano Locatelli, Giovanni Malagò, Federico Marchetti, Marco Mengoni, Francesco Micheli.

antonio folletto matilda lutz

Francesco Molinari, Ignazio Moser, Michele Pontecorvo, Riccardo Pozzoli, Edoardo Tresoldi, Tomaso Trussardi, Nico Vascellari, Matteo Zoppas. Il party è stato organizzato grazie al supporto di alcuni partner. CUPRA, ha presentato agli ospiti il primo modello lanciato dal nuovo marchio, il SUV CUPRA Ateca, protagonista di un corner tematico ricreato appositamente per l’occasione all’interno del teatro.

Inoltre, in qualità di auto ufficiale della serata, CUPRA Ateca ha accompagnato alcuni degli ospiti e VIP presenti all’evento, che hanno avuto la possibilità di conoscere in anteprima la vettura. Infine, CUPRA e GQ hanno dedicato congiuntamente il titolo speciale di CUPRA Best Dressed Man all’alpinista italiano Hervé Barmasse, l’uomo che è sempre in cerca di nuove vie per arrivare alla vetta, perfetta incarnazione di passione, sportività, determinazione e coraggio, valori condivisi con il nuovo marchio automobilistico.

federico marchetti

Givenchy ha nel proprio DNA un’eleganza classica non priva di un tocco di audacia, perfettamente in linea con l’estetica di GQ Best Dressed Men, di cui ha scelto di essere partner per il secondo anno consecutivo. Il gentleman firmato Givenchy è forte e sensibile, sfugge ogni tipo di stereotipo ed esprime sé stesso anche attraverso una fragranza di grande personalità come Gentleman Givenchy. Un'esperienza olfattiva per i convenuti ai quali é stato regalato un rametto di fiori bianchi profumato. “Elegance is an attitude”.

È il motto Longines che dal 1999 racconta il valore dell’eleganza, in ogni forma d’espressione, e che quest’anno celebra il suo ventennale nell’eletta cornice del GQ Best Dressed Men con cui la Maison Orologiera svizzera condivide la stessa ricercatezza. GQ Italia e Longines hanno deciso di dedicare una menzione speciale a un giovane talento del cinema italiano che incarna un’eleganza senza tempo: Antonio Folletto, la prova vivente che “Elegance is an attitude”.

geppi cucciari

Cocktail a base di Belvedere Vodka e nel privé "piscine" di champagne Veuve Cliquot Rich Rosé con l'allegrissimo Luke Evans che si é conesso a centinaia di foto e selfie. Visti e salutati anche la sempre più in forma Gabriella Magnoni Dompé, Francesca Sironi, la "tuttologa" Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez.Una menzione speciale è stata dedicata da GQ Italia e Royal Bliss a Riccardo Pozzoli: imprenditore e start upper.

francesco scianna

La linea di toniche premium Royal Bliss ha accompagnato la serata con una proposta di cocktail per chi desidera uscire dalla propria comfort zone sperimentando nuovi gusti e stili. Per l’occasione è stato creato in esclusiva un cocktail dal bartender Francesco Galdi: A Gentleman's disguise con Royal Bliss Seductive Ginger Beer Taste. Balli sino a notte fonda e tanta allegria.

luke evans melissa satta raoul bova giovanni audiffredi