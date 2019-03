CAFONALINO “SIAMO UOMINI DI MONDA” – OGNI VOLTA CHE VIENE PUBBLICATO UN NUOVO LIBRO DI ANTONIO MONDA, PERSONAGGIO MULTITASKING E TRANSOCEANICO, VERO CONSOLATO ITALIANO NELLA GRANDE MELA, ROMA POTENTONA VIENE PRECETTATA – OLTRE ALLA CONSUETA PRESENTAZIONE CON PUBBLICO (DA VERDONE A CONCITA DE GREGORIO), SUPER PARTY A CASA DI FABIO CORSICO: DA PAOLA SEVERINO A FRANCESCO STARACE, DA LILLI GRUBER A CAZZULLO...

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

1- DAGONEWS

Tutti vogliono bene ad Antonio Monda, un personaggio multitasking e transoceanico: giornalista, scrittore, critico cinematografico, direttore del Festival del Cinema Di Roma, professore di cinema alla New York University e vero consolato italiano nella Grande Mela: al 251 di Central Park West si sono attovagliati tutti, famosi e famosissimi, da Al Pacino a Philip Roth, da Riotta a Sorrentino. Una “mondanità” che si traduce in eventi una volta che presenta una nuovo libro.

Oltre alla consueta presentazione con pubblico all'OFF/OFF Theatre (leggi a seguire), Monda è stato celebrato a casa di Fabio Corsico, manager caltagirondino e influencer “di peso”, con un parterre altrettanto “di peso”. Si va da Paola Severino a Francesco Starace, da Lilli Gruber a Cazzullo, Virman Cusenza e Giancarlo Leone, Claudio Cerasa e Grazia Volo, il due Sky Riccardo Pugnalin e Giuseppe De Bellis, Filippo Grasso e Federica Santis con il boy Siciliano, la fascinosa Luisa Ranieri, moglie di Luca Zingaretti, e decine di altri, tutti occupati in una sano cazzeggio.

2 – ANTONIO MONDA PRESENTA IL NUOVO ROMANZO IN VIA GIULIA

Comunicato Stampa

Antonio Monda ha scelto l'OFF/OFF Theatre per il secondo anno consecutivo. Nel marzo 2018 infatti, lo scrittore che si divide tra Roma e New York, aveva già fatto tappa nell'allora appena nato teatro di Via Giulia, dove presentò ai tanti illustri ospiti il romanzo "Io Sono il Fuoco" (Mondadori, 2018), libro che lo scorso mercoledì 20 marzo 2019 ha lasciato il posto all'ultimo arrivato dal titolo "Nel Territorio del Diavolo", anche questo edito Mondadori. Un'opera che parla di comunicazione e della potenza di una notizia, ma soprattutto di come una notizia sbagliata possa cambiare il corso della Storia.

Durante la presentazione intervengono Claudio Cerasa direttore de Il Foglio e Virman Cusenza direttore de Il Messaggero, pronti a commentare l'opera che conferma Antonio Monda come uno degli autori italiani più internazionali, con i suoi libri tradotti in ben undici lingue e con uno scritto che da modo all'autore di proseguire quella sua esplorazione letteraria degli States.

Un romanzo appassionante e di grande attualità, che ricostruisce una delle figure politiche più controverse degli ultimi cinquant'anni e con cui Monda sta girando l'Italia con il sostegno della casa editrice con cui ha pubblicato ben undici lavori. A salutare l'autore accolti anche da Silvano Spada, direttore artistico del teatro, arrivano Paolo Taviani, Giovanna Pugliese, Pino Strabioli, Claudio Botosso, Elena Bonelli, Anselma dell'Olio, Carlo Verdone, Serena Dandini, Lele Marchitelli, Andrea Monda, Fausto e Lella Bertinotti, Fiamma Satta, Pamela Villoresi, Elena Somarè, Andrea Occhipinti, Cinzia Mascoli, Simona Napolitano, Mita Medici, Mario Martone, Conchita de Gregorio, Gabriella Carlucci, Paola Severino e Marina Valensise, pronti a conoscere la storia della più spietata e aggressiva campagna elettorale di sempre.

