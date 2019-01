STAI SERENISSIMA – PER CONTESTARE REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100 RENZI FA UN VIDEO DA UN MOTOSCAFO DI VENEZIA, CHE NOTORIAMENTE NON È PROPRIO UN MEZZO DEL POPOLO. E NELLA DIDASCALIA SBAGLIA PURE L’ANNO: MA CI È O CI FA? – SECHI: “LA STRATEGIA ORMAI È CHIARA: FAR COLARE A PICCO IL PD COME UN GOMMONE CHE SI SGONFIA, MENTRE LUI SFRECCIA SUL CANAL GRANDE” – VIDEO