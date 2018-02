eva henger sul palco dell aquapiper (4)

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Dagoreport

Correva l’anno 1995. Eva Henger aveva 22 anni: era giovane, bellissima, mozzafiato. L’allora moglie di Riccardo Schicchi, in tutto il suo splendore, si esibì in un sexy show all’Aquapiper di Guidonia. Erano i tempi in cui “Mr. Franz”, deus ex machina delle notti porcelle romane, sollazzava i romani con una serie di spettacoli ad alto contenuto erotico. Nelle immagini riesumate dal nostro Luciano Di Bacco si vede - alla conferenza stampa di presentazione dello show - anche una giovane e biondissima Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi, uno dei componenti della cosiddetta “banda della Uno bianca”.

