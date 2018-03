BARRA STORTA - LA CANDIDATA PD AL ''FATTO'': ''NON SONO STATA RADIATA DALL'ORDINE DEI GIORNALISTI''. RISPONDE SELVAGGIA LUCARELLI: ''MA FU PROPRIO LEI A SCRIVERLO SU FACEBOOK (PRIMA DI CANCELLARLO). SIAMO FELICI CHE LA NOTIZIA DIRAMATA DA FRANCESCA BARRA NEL 2015 SI SIA POI RIVELATA FALSA'' - L'INTERVISTA SOTTO LE LENZUOLA ALLA BARRA: ''HO UN APPROCCIO MOLTO MASCHILE: NON AMO I PRELIMINARI, VADO AL SODO. LA MIA POSIZIONE PREFERITA? IN PIEDI, NUDA E COL TACCO 15''

Dalla pagina delle lettere del ''Fatto Quotidiano''

Vi chiedo la rettifica della notizia scritta dalla signora Selvaggia Lucarelli il 28 febbraio, che potrete e potevate verificare direttamente con l' Ordine dei Giornalisti. Sono regolarmente iscritta e non sono mai stata radiata. Per tutte le altre inesattezze ne discuteremo in sedi opportune.

Francesca Barra

Risponde Selvaggia Lucarelli, autrice dell'articolo:

Gent.le Francesca Barra, la fonte della notizia ci era parsa piuttosto autorevole: un messaggio di Francesca Barra datato 9 aprile 2015 sulla pagina Facebook di Francesca Barra, poi cancellato, ma nel frattempo ripreso da Dagospia, che diceva testualmente così: "L' ordine dei giornalisti mi cancella dall' albo perché dice che dopo tanti solleciti non ho pagato l' iscrizione dal 2012. Però i solleciti arrivavano a Roma, dove non abito più da quell' anno. Ma perché la notifica è arrivata a Milano, con data 2014?".

Noi siamo felici che la notizia diramata da Francesca Barra nel 2015 si sia poi rivelata falsa, anche se Francesca Barra lo comunica soltanto tre anni dopo.

Ora rimane da avvertire Francesca Barra: ci pensa Francesca Barra o lo facciamo noi nelle "sedi opportune"?

L'INTERVISTA SOTTO LE LENZUOLA A FRANCESCA BARRA

MI ATTRIBUISCONO MOLTI FLIRT MA LO FANNO PER INVIDIA O PERCHÉ ROSICANO. MA NON SONO UNA SANTA, NON VOGLIO ESSERLO E NON LO SONO MAI STATA. MI PIACE IL SESSO. MA NON L'HO MAI DATA PER LAVORARE, VADO A LETTO CON QUALCUNO SOLTANTO PER PIACERE...”

“HO UN APPROCCIO MOLTO MASCHILE: NON AMO I PRELIMINARI, VADO AL SODO. NON PERDO TEMPO. LA MIA POSIZIONE PREFERITA? IN PIEDI, NUDA E COL TACCO 15. NON AMO STARE IN ORIZZONTALE. AMORI LESBO? MAI SPERIMENTATO MA SONO CORTEGGIATISSIMA. SE CAPITASSE..."

“CORNA A MIO MARITO? CI SIAMO LASCIATI PER UN PERIODO. ENTRAMBI ABBIAMO DETTO ALL’ALTRO CIÒ CHE DOVEVAMO. IL NOSTRO NON È MAI STATO UN RAPPORTO CONVENZIONALE. SIAMO UNA COPPIA APERTA. QUELLA NOTTE DI PASSIONE SFRENATA NEL CENTRO DI ROMA…”

