"VICTORIA ADAMS HA LE CORNA!" GIOVANNI CIACCI SPIEGA PERCHE’ LA SIGNORA BECKHAM ALLE NOZZE REALI DI HARRY E MEGHAN AVEVA IL MUSO LUNGO: “HA BECCATO L’AMANTE DEL MARITO E…” – VIDEO

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Bellissimo e con un affascinante sorriso stampato sul volto lui, incupita e col muso lungo, lei. David e Victoria Beckham sono apparsi così alle nozze reali del principe Harry e Meghan Markle, alimentando tesi e teorie sul perché di quell’espressione piuttosto buia sul volto dell’ex Spice Girl.
 

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A rivelare i motivi dell’atteggiamento della moglie dell’ex calciatore, ci ha pensato Giovanni Ciacci, ospite a Domenica Live. “Victoria è triste perché lui la riempie di corna” ha raccontato l’esperto di look, aggiungendo anche un inedito retroscena sulla coppia. Pare infatti, che la signora Beckham abbia avuto una rissa con la presunta amante spagnola di David: “L’ha presa per i capelli e l’ha trascinata per terra!”.

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