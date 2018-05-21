victoria e david beckham ciacci victoria beckham nella sala trucchi ciacci ciacci victoria adams victoria adams ciacci todaro giovanni ciacci beckham
"VICTORIA ADAMS HA LE CORNA!" GIOVANNI CIACCI SPIEGA PERCHE’ LA SIGNORA BECKHAM ALLE NOZZE REALI DI HARRY E MEGHAN AVEVA IL MUSO LUNGO: “HA BECCATO L’AMANTE DEL MARITO E…” – VIDEO-
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ZERO ALLA CONQUISTA DI BROADWAY - ‘VOGLIO VEDERE SE QUESTA MIA CREATURA, IL PROGETTO SINFONICO ZEROVSKIJ, PUÒ ARRIVARE A NEW YORK, ALL'OLYMPIA DI PARIGI O SUI PALCOSCENICI DI LAS VEGAS’ - ‘MI SENTO COME SE AVESSI FATTO UNO SCRUB: MI SONO TOLTO LE SCORIE E SONO COME NUOVO. GUARDO AVANTI E NON MI FACCIO INGABBIARE DALLA ROUTINE’ - ‘ROMA COSÌ MALRIDOTTA NON L’HO MAI VISTA. SONO NATO NEL 1950, LA CITTÀ BOMBARDATA NON L'HO VISTA, MA CREDO CHE…’
VIENI AVANTI, GIGGINO! - IL LEADER DEI CONSUMATORI ELIO LANNUTTI, NEOSENATORE M5S DI RITO GRILLISTA (NEL SENSO DI BEPPE) ROMPE LE UOVA NEL PANIERE DI DI MAIO: "CAMBIAMENTO O RESTAURAZIONE? LEGGO DI NOMI ESTRANEI AI NOSTRI VALORI E PRINCIPI, FACCENDIERI, LESTOFANTI DEL POTERE MARCIO E CORROTTO, LOGGE COPERTE, GREMBIULINI. CHE C'ENTRA CONTE, AMICO DELLA BOSCHI, COI CINQUESTELLE? E IL PRESIDENTE DI FINCANTIERI MASSOLO?”
LO SQUALO BRETONE MORDE ANCORA - SCINTILLE NEL CDA TIM SUL RUOLO DI GENISH: I FRANCESI HANNO SEMPRE NEL CASSETTO L’OPZIONE DI AGGIUNGERE POLTRONE NEL BOARD - VIVENDI SI CONSOLA CON GLI UTILI DI UNIVERSAL: PRESTO ANDRÀ IN BORSA - A BOLLORÉ POTREBBERO ENTRARE IN TASCA MILIARDI DI EURO, PER CONSOLARSI DELLE DISAVVENTURE ITALIANE
VIDEO: IL MOMENTO IN CUI FAUSTO FILIPPONE SI È LANCIATO DAL VIADOTTO DI FRANCAVILLA - ‘NON AVEVA PROBLEMI PSICHICI NÉ DI SOLDI’: LA RICOSTRUZIONE DELLE ULTIME ORE DEL DIRIGENTE CHE HA UCCISO LA FIGLIA E FORSE ANCHE LA MOGLIE - IL MISTERO DEL FOGLIO CHE HA PERSO MENTRE CADEVA NEL VUOTO: ‘QUEL PEZZO DI CARTA AVEVA DIVERSI NOMI E, SEPARATI, I COGNOMI’
‘VENTURA? UNA SCIAGURA’ - PAOLA FERRARI: ‘IL CAMPIONATO È FINITO E ORA IL CALCIO VA IN VACANZA. CI SONO I MONDIALI MA PER LA PRIMA VOLTA DOPO DIVERSI ANNI NON POTRÒ SEGUIRLI DA CONDUTTRICE O INVIATA. VENTURA? COME SPARARE SULL’AMBULANZA. IMPENSABILE CHE L’ITALIA NON PARTECIPI ALLA COPPA DEL MONDO. DOVREBBE CAMBIARE MESTIERE’ - ‘COME CT A MANCINI PREFERIVO CONTE O ANCELOTTI. PERÒ MI HA CONQUISTATO CON…’
ROYAL CAFONAL! - HOLLYWOOD RUBA LA SCENA ALLA CORTE INGLESE: ECCO CLOONEY E AMAL, OPRAH WINFREY CONFETTATA, IDRIS ELBA, SERENA WILLIAMS E I BECKHAM - PIPPA MIDDLETON PER NON RUBARE LA SCENA SI È VESTITA DA TOVAGLIA PER IL TÈ DELLE CINQUE, NIENTE CHIAPPE FASCIATE STAVOLTA - TRA I PERSONAGGI CHE NON TI ASPETTI C'È IL MAGGIORDOMO CHIACCHIERONE DI DIANA (FERMATO DALLE GUARDIE), E CHELSY DAVY, LA FIDANZATA STORICA DI HARRY