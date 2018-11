SCOSSA ELETTRA - COME DAGOANTICIPATO, LA RAM-POLLA LAMBORGHINI E’ IN LOVE CON IL DJ AFROJACK - I DUE SI SONO PRESENTATI INSIEME SUL RED CARPET DEGLI MTV EMA 2018 - E SU INSTAGRAM LEI SI SCIOGLIE: "AUGURO A TUTTI DI INCONTRARE QUALCUNO COME LUI CHE MI FA SENTIRE UNA PRINCIPESSA OGNI GIORNO..."

Non potremmo essere più felici per la nostra matadora, perché ha trovato qualcuno che la rende ancor più raggiante del solito! Elettra Lamborghini è arrivata a sorpresa sul red carpet degli MTV EMA 2018 in compagnia, facendo scattare un new couple alert: al suo fianco c'era Afrojack. E adesso è arrivata la conferma della diretta interessata, con un dolcissimo messaggio su Instagram! "Auguro a tutti di incontrare qualcuno come lui che mi fa sorridere e mi fa sentire una principessa ogni giorno. Sei così speciale" ha scritto la conduttrice di Ex on the Beach Italia. Noi ci stiamo sciogliendo!

