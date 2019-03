TERREMOTO A MEDIASET: COME DANDOLO-ANTICIPATO (A GENNAIO) ILARY LASCIA IL “GFVIP” E “LA SAI L'ULTIMA?” STANDO A QUANTO IPOTIZZATO DAL SETTIMANALE “OGGI”, ILARY STAREBBE PER CEDERE ALLA RICHIESTA DI TOTTI DI AVERE UN ALTRO FIGLIO E VORREBBE VIVERE LA GRAVIDANZA LONTANA DALLE TELECAMERE…

ILARY BLASI A UN PASSO DALL’ADDIO A MEDIASET?

A Milano si mormora che Ilary Blasi, 37 (a sinistra), sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello “Nip”. Dicono che avrebbe posto un duro aut-aut.

Ilary Blasi dice di no al GfVip e a La sai l'ultima? La conduttrice spiazza tutti e stravolge i palinsesti Mediaset. Il possibile motivo del suo rifiuto potrebbe essere legato a Totti. Stando a quanto ipotizzato dal settimanale Oggi, Ilary starebbe per cedere alla richiesta del marito di avere un altro figlio e vorrebbe vivere la gravidanza lontana dalle telecamere, in serenità, senza indossare tacchi a spillo e senza pensare allo share, alle polemiche e a tutto ciò che comporta organizzare e condurre un programma complicato come il Grande Fratello Vip.

