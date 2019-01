UCCI UCCI, SENTO ODOR DI PACE TRA LA D'URSO E LA PANICUCCI – COME DAGO-ANTICIPATO DA DANDOLO 6 MESI FA, DOPO ANNI DI GELO, LE DUE “NEMICHE AMATISSIME” DI CANALE 5 SONO TORNATE SALUTARSI. ECCO COS'È ACCADUTO AL PRIMO PIANO DELLO STUDIO 11 DI COLOGNO MONZESE. ORA MANCA SOLO IL SELFIE PACIFICATORE - CHISSÀ CHE L’INATTESO RIAVVICINAMENTO NON SCATENI UN EFFETTO DOMINO SULLE “ALLEANZE” STRATEGICHE TRA I VOLTI MEDIASET

1.MILANOSPIA

Articolo di Alberto Dandolo – 13 giugno 2018

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/milanospia-bombastica-virgulti-sogna-tornare-fianco-luigino-176136.htm

d'urso panicucci

2. PROVE DI PACE PANICUCCI D'URSO

Francesco Canino per www.panorama.it

Al primo piano dello Studio 11 di Cologno Monzese, da giorni non si parla d’altro: dopo anni di gelo assoluto, Barbara D’Urso e Federica Panicucci sono tornate a salutarsi. Apparentemente è solo una nota di colore, raccontata a Panorama.it da due fonti diverse, ma l’inaspettata “tregua catodica” potrebbe mutare gli scenari delle alleanze tra i volti noti di Mediaset.

Barbara D'Urso a Cuba

Che Barbara D’Urso e Federica Panicucci s’ignorino cortesemente da almeno un decennio, è arcinoto ad addetti ai lavori e appassionati di retroscena televisivi. Cos’abbia fatto scattare l’incidente diplomatico tra le due conduttrici non è mai stato certificato – almeno non pubblicamente perché, invece, i gossip si sprecano – ma con gli anni le ruggini si sono progressivamente avvitate fino a far calare il gelo assoluto, fomentato dai rumors spesso messi in circolo dalle rispettive fazioni di adulatori.

d'urso panicucci

Il colpo di scena è avvenuto poco prima di Natale, quando le due star di Canale 5 si sono incrociate per caso al primo piano dello Studio 11, dove entrambe hanno il camerino e le sartorie. “Prima o poi io e te ci dobbiamo scattare un selfie”, ha esordito a sorpresa la Panicucci, lasciando senza parole le sarte e le altre persone presenti. Tutti, ma non la D’Urso, che sorridendo ha replicato: “Certo, prima però ci prendiamo un drink e mi spieghi un po’ di cose”.

d'urso

Parlare di prove tattiche di riavvicinamento forse è un azzardo ma, aggiunge a Panorama.it un’altra fonte, pochi giorni tra le due “nemiche amatissime” si è ripetuto lo stesso cordiale saluto. Segno che il clima si è stemperato, come per altro aveva lasciato trapelare la stessa Panicucci, bollando come leggenda metropolitana la rivalità con la collega D’Urso.

“Invenzioni di certe lingue lunghe, cui auguro di essere rilassati e sereni come lo sono io”, aveva già precisato la D’Urso a Panorama.it. E chissà che l’inatteso riavvicinamento non scateni un effetto domino sulle “alleanze” strategiche tra i volti a Mediaset, dove non mancano frizioni più o meno velate e polemiche al vetriolo (ultima in ordine di tempo, quella tra Striscia la Notizia e TgCom24). Ora non resta che aspettare il selfie pacificatore.

panicucci 5 federica panicucci federica panicucci (2) barbara d'urso barbara d'urso cristiano malgioglio panicucci con maglietta di marco bacini marco bacini federica panicucci silvio berlusconi francesca pascale marco bacini federica panicucci umberto smaila simona ventura federica panicucci panicucci berlusconi umberto smaila marco bacini federica panicucci compleanno panicucci villa gernetto barbara d'urso 5 barbara d'urso 4 compleanno panicucci villa gernetto 1 2 panicucci staffelli barbara d'urso 2 barbara d'urso 3 barbara d'urso 6 barbara d'urso 7 barbara d'urso 1 federica panicucci federica panicucci marco bacini federica panicucci e il trono federica panicucci panicucci jlo