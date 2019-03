NICOLAS, MA QUANTI MATRIMONI TI SERVONO PRIMA DI CAPIRE CHE STAI A FA’ 'NA STRONZATA? CAGE HA CHIESTO L’ANNULLAMENTO DELLE NOZZE APPENA QUATTRO GIORNI DOPO IL SI' CON ERIKA KOIKE – POCHI GIORNI FA L’ATTORE, AL QUARTO DIVORZIO, ERA STATO VISTO SBRAITARE CONTRO LA COMPAGNA AL “MARRIAGE LICENSE BUREAU” DI LAS VEGAS… (VIDEO)

Nicolas Cage e la moglie Erika Koike hanno chiesto l'annullamento del matrimonio dopo soli quattro giorni dalla cerimonia.

Secondo The Blast, che per primo ha riportato la notizia, Cage avrebbe fatto richiesta di una licenza matrimoniale solo pochi giorni prima, il 23 marzo. Nella stessa data, dopo aver ottenuto la licenza, Cage e la make-up artist Erika Koike si sono sposati.

Nicolas Cage, vincitore di un premio Oscar nel 1996 per la sua prova attoriale in Via da Las Vegas, ha iniziato a frequentare la Koike nell'aprile del 2018. I due sono stati visti insieme per la prima volta a San Juan, in Portorico, mentre lui era impegnato nelle riprese del film Primal. Successivamente sono stati avvistati a Los Angeles e sono rimasti insieme per circa un anno.

L'idillio post matrimonio, tuttavia, è durato davvero poco: Us Weekly ci fa sapere che l'attore di 55 anni ha presentato domanda di annullamento il 27 marzo nella Contea di Clark, in Nevada, e che, qualora non fosse possibile procedere in questo modo, l'attore presenterà istanza di divorzio.

Così il nome di Erika Koike si aggiunge a quelli delle tre ex mogli di Cage: Patricia Arquette, sua moglie dal 1995 al 2001, Lisa Marie Presley, con la quale il matrimonio è durato solamente due anni, dal 2002 al 2004, e Alice Kim, sua compagna dal 2004 al 2016.

Non sappiamo quali siano le ragioni per cui il matrimonio sia arrivato alla sua fine prima ancora di iniziare, ma deve essere qualcosa di particolare importanza per procedere a una richiesta d'annullamento così in fretta.

“VUOLE PRENDERSI TUTTI I MIEI SOLDI” – SHOW DI NICOLAS CAGE FILMATO VISIBILMENTE UBRIACO AL “MARRIAGE LICENSE BUREAU” DI LAS VEGAS INSIEME ALLA FIDANZATA CON CUI È INTENZIONATO A CONVOLARE A NOZZE – L’UOMO, FUORI CONTROLLO, HA INIZIATO A URLARE FRASI SCONNESSE MENTRE LA DONNA CERCAVA DI CALMARLO: «IL SUO EX È UNO SPACCIATORE, È UN DROGATO, LEI VUOLE PRENDERSI TUTTO…” (VIDEO)

