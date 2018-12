RELAZIONI PERICOLOSE – INDAGATA L’EX PORNOSTAR SAMANTHA BREGA PER LA VICENDA DELLE FOTO HOT DELLA MARESCIALLA DEI CARABINIERI – È STATA INTERROGATA MERCOLEDÌ DOPO CHE LA CARABINIERA L’HA DENUNCIATA (MA NON ERANO AMICHE?): SAREBBE STATA PROPRIO L’EX ATTRICE, CHE VANTA NEL SUO CURRICULUM UN FILM CON ROCCO SIFFREDI, A DIFFONDERE GLI SCATTI, MA LEI NEGA TUTTO – L’INTERVISTA A “LA ZANZARA”: “LE FOTO ERANO SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL E I CARABINIERI…”

Giulio De Santis per https://roma.corriere.it

Per le foto hot di una donna maresciallo dei carabinieri è indagata con l’accusa di violazione delle privacy la sua amica, nonché ex pornostar, Samantha Brega. L’attrice - che in passato ha anche recitato con Rocco Siffredi – è stata interrogata mercoledì dopo che il pm Caterina Sgrò l’ha iscritta sul registro degli indagati su denuncia della militare. La carabiniera ha querelato la Brega in quanto su internet sono apparse foto dove le due donne sono immortalate insieme in immagini maliziose, ma non spinte. Si tratta di foto scattate fuori dall’orario di lavoro.

La carabiniera ritiene che sia stata proprio la Brega a diffondere gli scatti. L’interrogatorio è stato l’occasione, secondo l’ex attrice, per chiarire di essere estranea alla vicenda. «La mia assistita non ha avuto alcun ruolo in questa storia – dice l’avvocato Vittorio Balzani, legale dell’indagata –. Anzi Samantha è dispiaciuta per quanto successo, essendo la carabiniera una sua cara amica».

La carabiniera non corre rischi sul piano disciplinare perché le foto, circolate su whatsapp, non sono compromettenti. Le due donne si sono conosciute in palestra. Da lì, si era sviluppato un rapporto di amicizia ora incrinato dal «fotogate». La Brega è finora l’unica indagata per aver messo in giro il materiale. Anche se ha respinto le accuse.

2 – “QUELLE FOTO ERANO SUI NOSTRI PROFILI” – A “LA ZANZARA” PARLA SAMANTHA BREGA, LA DONNA FOTOGRAFATA IN POSE SEXY INSIEME ALLA MARESCIALLA DEI CARABINIERI: “FATELA TORNARE A ROMA. I CARABINIERI SAPEVANO DI QUELLE FOTO, ERANO PUBBLICHE” – “CI SIAMO CONOSCIUTE IN PALESTRA. 23 ANNI FA HO FATTO UN FILM CON ROCCO SIFFREDI E…”

