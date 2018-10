AHO, MA IL REDDITO DI CITTADINANZA NON SERVIVA PER FARE L'AMORE (BARONI-M5S DIXIT)? - DOPO LA CASTELLI CHE DICE ''SE LO SPENDI PER TRE VOLTE DA UNIEURO TI MANDIAMO LA FINANZA'' ARRIVA DI MAIO CHE LO VIETA PER ''SPESE IMMORALI'' E PARLA DI SIGARETTE E BENI NON DI PRIMA NECESSITÀ. MA SE PAGO 30 EURO PER UN COCOMERO A DICEMBRE È UNA SPESA IMMORALE?

MANOVRA: DI MAIO, REDDITO CON CARTA PER BENI ESSENZIALI

(ANSA) - "Noi faremo una cosa molto semplice con l'aiuto delle tecnologie: il reddito sarà erogato su una carta e questo permette la tracciabilità, non permette l'evasione o spese immorali con quei soldi e quindi permette di utilizzare questi soldi per la funzione per cui esistono, vale a dire assicurare la sopravvivenza minima per l'individuo". Così Luigi Di Maio nel corso di alcune dichiarazioni ai cronisti torna a parlare del reddito di cittadinanza ribadendo che "ci saranno sistemi graduali di spesa".

"E' chiaro - prosegue - che se vado con quella carta a comprare un gratta e vinci o anche le sigarette o a comprare dei beni non di prima necessità la carta non funziona. Grazie alle tecnologie, che ci sono da venti anni, è possibile disattivare il servizio in alcuni negozi. L'obiettivo è spendere nei negozi sul suolo italiano perchè vogliamo iniettare nell'economia italiana 10 miliardi di consumi che vuol dire far ripartire i consumi, la vita delle imprese, la vita dei commercianti. Tutti se ne gioveranno".

MANOVRA: CASTELLI,2 REDDITI IN UNA FAMIGLIA,CON COEFFICIENTI

(ANSA) - "Due persone nella stessa famiglia hanno diritto al reddito di cittadinanza calcolato con un coefficiente di equivalenza che va da 1 a 1,5, in relazione al numero di componenti del nucleo familiare". Lo ha detto, secondo quanto riferisce un comunicato, Laura Castelli, sottosegretario all'Economia, ad Agorà su Raitre.

Parlando della tracciabilità degli acquisti, Castelli ha chiarito che "nessuno controlla i cittadini, la cosa è diversa, stiamo dicendo che tracciare gli acquisti su una misura che serve ad aiutare le persone in difficoltà, che hanno perso il lavoro, serve per capire se faranno certi tipi di acquisti, di necessità. Non stiamo dicendo che li controlliamo. Ma qualora ci fossero delle stranezze, questo permetterebbe alla guardia di finanza di verificare se quella persona sia davvero in condizione di necessità. Se per tre mesi con il reddito di cittadinanza vai all'Unieuro un controllino la Guardia di Finanza lo fa".

A CHE SERVE IL REDDITO DI CITTADINANZA? A SCOPARE! IL DEPUTATO BARONI (M5S): ''METTI IL REDDITO DI CITTADINANZA IN ITALIA E VEDI COME INIZIANO A TROMBARE TUTTI COME RICCI!'', E SPIEGA: ''COL REDDITO POSSIAMO USCIRE A MANGIARE UNA PIZZA E QUANDO TORNIAMO SI FA UN INCONTRO AMOROSO''. UN PO' IL RIBALTAMENTO DEL VECCHIO 'CHI NON LAVORA, NON FA L'AMORE'…

