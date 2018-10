il tweet poi cancellato di fubini su savona

Federico Fubini su Twitter

Il ministro Paolo Savona risulta:

1. Azionista di uno hedge fund (senza blind trust)

2. Secondo il registro delle imprese di Londra, anche “director” del fondo

3. Titolare di depositi in Svizzera (in euro...)

Tutto compatibile con la sua carica?

Davide Serra

@Davidealgebris

Savona ha risparmi Svizzera. Borghi investiva estero. Ma chi finanzia piccole aziende e artigiani ? Il teorico dell'uscita dall'euro della Lega che "deteneva" 400mila euro in titoli esteri. Borghi: "Perfettamente coerente con le mie denunce"

borghi e le societa di davide serra

Claudio Borghi A.

@borghi_claudio

In risposta a @davidealgebris

Caro Davide, a parte che, come ho detto, gli investimenti in titoli esteri li ho fatti quando c'era il PD (guarda la data) e adesso sto investendo in titoli di stato italiani (accludo). Mi togli una curiosità? Tu sei questo qui o è un omonimo? Ma con che coraggio parli?

L'ARTICOLO DI FUBINI SUL RUOLO ANCORA ''ATTIVO'' DI SAVONA NEL FONDO EUKLID, E SUI SUOI FONDI IN EURO DEPOSITATI IN SVIZZERA

RISPOSTA DI PAOLO SAVONA A FEDERICO FUBINI

claudio borghi investe in btp

Paolo Savona per www.scenarieconomici.it

Rassicuro Federico Fubini che non c’è alcun giallodietro le mie dimissioni da direttore di Euklid LTD e presidente del Fondo di investimento omonimo lussemburghese (le due cariche sono connesse), come già gli è stato inutilmente comunicato dalla società prima dell’uscita del suo commento. Il suo è il nulla mascherato da un falso, al quale ho ormai fatto l’abitudine.

euklid comunicato su savona

Contrariamente a quanto scritto, non ho partecipato a un fondo speculativo, ma di investimento serio e innovativo. Mi sono dimesso dagli incarichi, invero a malincuore e spiegherò il perché, ancor prima di conoscere come sarebbe andata a finire la mia designazione a Ministro dell’Economia e delle Finanze per evitare che i validi giovani che hanno dato vita all’iniziativa pagassero le conseguenze delle vicende riguardanti la mia vita pubblica.

Ho seguito per anni le loro performance sperimentali prima di decidere di partecipare in prima persona alla start up; essa ha avuto riconoscimenti europei e internazionali, nonché una lungimirante accoglienza inglese. Capisco che questi sentimenti non albergano nell’animo di Fubini ed è perciò che mi sembra utile ripercorrere oltre ai fatti, anche i motivi teorici che mi hanno convinto di cimentarmi nell’intrapresa.

La prima è la validità dei modelli econometrico-finanziari che ancora si usano per decidere le scelte di investimento e valutare il merito di credito. Ho accennato al problema rispondendo all’amico Renato Brunetta in Parlamento. Sono tra i primi economisti che hanno usato l’econometria, avendo avuto la fortuna di partecipare in Banca d’Italia alla preparazione del primo modello matematico dell’economia italiana M1BI.

dichiarazione dei redditi di savona con fondi in euro in svizzera

Tuttavia, fin dalla crisi petrolifera di metà anni 1970 è risultato chiaro che i modelli non coglievano i mutamenti repentini delle variabili geopolitiche e geoeconomiche e, dopo un breve periodo in cui essi fornirono risposte adeguate, mostrarono i loro limiti come strumenti previsivi. A questi modelli sono stati apportati importanti perfezionamenti, ma la storia recente dimostra che non ce la fanno a prevedere, soprattutto “le svolte”.

paolo savona

Il mio allievo Antonio Simeone, fondatore e AD di Euklid, mi aprì gli occhi sulle nuove metodologie dell’intelligenza artificiale e cominciai a riflettere. Ho anche scritto su una rivista estera considerazioni che mi hanno valso lusinghieri riconoscimenti. Osservando le performance degli algoritmi, mi convinsi che ero di fronte a una rivoluzione metodologica e culturale.

I progressi dell’economia avevano quasi messo al bando il metodo induttivo, quello dei praticoni che usano il fiuto, per sostituirlo con il metodo deduttivo, secondo cui dagli assunti (cause) si può risalire agli effetti. Se si modificano i primi si influenzano i secondi; i risultati dipendono quindi dalla validità delle ipotesi di come l’economista considera il funzionamento dell’economia.

federico fubini

Questo è lo scontro in atto in Europa: l’assunto è che la stabilità monetaria e finanziaria sia presupposto della crescita del reddito e dell’occupazione. In teoria si può anche sostenere che così possa essere, ma la pratica ha respinto la validità di questa ipotesi. Bisognerebbe sperimentare l’opposto, almeno per un periodo sufficiente.

Gli algoritmi possono essere d’aiuto, perché riaccreditano il metodo induttivo, però su basi scientifiche; ossia dall’osservazione di molte variabili eterogenee (i big data) si risale alla previsione. Penso che questo metodo sia più valido dell’econometria come strumento previsivo. Da cui il fascino che ha esercitato su di me l’iniziativa, come ho scritto in chiare lettere nelle mie memorie, in epoca non influenzata dalle mie vicende successive.

claudio borghi

Non ho mai inseguito onori e guadagni fine a se stessi e anche per Euklid, come per le altre mie esperienze, inclusa quella in corso, sono guidato, come scrisse Keynes, dalla curiosità di sperimentare la validità di nuove idee e di nuovi metodi di calcolo, non dal desiderio di servire interessi costituiti come altrui consuetudine.

davide serra alla leopolda le speculazioni di davide serra e algebris su mps