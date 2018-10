''RECITARE NON MI RIUSCIVA BENE, COSÌ HO SMESSO'': ALESSIA MARCUZZI SI RACCONTA TRA LA SCENA DEI WURSTEL E LE CRITICHE FEROCI DI CUI È STATA VITTIMA. ''ANDAVO IN ONDA, PENSAVO ALLA MIA AMICA ELENA SANTARELLI, CON IL FIGLIO MALATO, E…'' - ''MIO PADRE E MIA MADRE SONO MOLTO LIBERI E NONOSTANTE QUESTO SONO SEMPRE STATA UNA BRAVA RAGAZZA. QUANDO HO FATTO IL CALENDARIO O 'COSÌ FAN TUTTE' MIO PADRE NON HA BATTUTO CIGLIO ANZI MI HA DETTO CHE ERO BELLA''

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

TOFFA MARCUZZI

“Sono logorroica, mi ponga un freno lei“, l’orologio segna le 9,30 ma Alessia Marcuzzi è già un fiume in piena. Poche ore e un treno la porterà a Milano per una nuova puntate de Le Iene. Da ragazzina dormiva con la foto di Luis Miguel sotto al cuscino, di notte mangia cioccolata fondente. Si nasconde nel bagagliaio per sfuggire ai paparazzi e se pensa a un personaggio a cui assomigliare cita Lady Oscar. Faccia da brava ragazza ma libera, lontana da giudizi e pregiudizi. Con quasi trent’anni di carriera e decine di programmi sul curriculum si racconta, tra alti e bassi. Critiche, sogni e progetti futuri.

Dopo tredici anni è tornata alla conduzione de Le Iene, cosa ha provato?

“Mi sono sentita di nuovo una ragazzina, è passato così tanto tempo. Erano anni allegri e divertenti, Tommaso (Inzaghi, suo figlio, ndr) era appena nato. Tornare lì e trovare praticamente la stessa squadra è stato un flash. Un ritorno al passato ma con una evoluzione verso il futuro perché sono cresciuta e cambiata. Il programma è ancora oggi uno dei più moderni della tv, capace di parlare al pubblico giovane.”

Alcuni hanno scritto che è il suo posto ideale, altri hanno parlato di un passo indietro professionale.

ALESSIA MARCUZZI MARA VENIER

“La maggior parte delle persone a me vicine erano pazze di gioia, quelli che lo trovano un passo indietro secondo me non mi vogliono veramente bene. Penso che a Le Iene venga fuori la mia indole, spontanea e pazzarella. Non posso mai pensare di associare Le Iene a una retrocessione.”

Nadia Toffa è stata criticata per alcune frasi sulla sua malattia.

“Guardi la fermo subito, Nadia fa bene a fare quello che vuole. Una persona che ha la necessità e la voglia di dire quello che pensa su quello che sta vivendo, parliamo di una cosa molto delicata, non va attaccata così tanto. Le sue parole sono state strumentalizzate e questo mi dispiace.”

Quando diventa una iena?

“Quando toccano la mia famiglia e parlano di cose che non sanno. Divento una iena anche di fronte alla maleducazione e l’arroganza, giuro divento pazza.”

alessia marcuzzi come ilary

Sono passati quasi trent’anni dal suo debutto, venticinque programmi condotti. Ha l’immagine di una ragazzina ma di strada ne ha fatta. Quando qualcuno critica la sua conduzione nei reality ci rimane male o ha imparato a fregarsene?

“Certe volte mi è dispiaciuto, le critiche le faccio mie e provo a migliorarmi quando arrivano da persone che stimo. Penso che l’arroganza venga confusa con la personalità. La gentilezza viene a sua volta confusa con la stupidità e con l’assenza di personalità. Io sono morbida e materna. Se ci sono delle situazioni borderline le bilancio un po’ ma quando serve sbrocco anch’io.”

Nei mesi scorsi è finita nel mirino con attacchi durissimi. Come l’ha vissuta?

“Ho avuto la sensazione di trovarmi in qualcosa di più grande di me, io non ho mai tradito me stessa. Non passo tutto il tempo a leggere quello che dicono e scrivono di me, questo forse un po’ mi salva. L’alert di Google l’ho tolto da un po’ di tempo per non farmi condizionare.”

marcuzzi

Chi l’ha aiutata nel momento più difficile?

“Quella che mi ha un po’ salvata è stata mia mamma. Pochi minuti prima di andare in onda chiamo a casa, quando mi sentivo giù mi diceva solo una cosa: ‘Alessia, pensa ad Elena’. Si riferiva ad una mia amica, Elena Santarelli, che sta vivendo un periodo difficile anche se lo affronta in una maniera incredibile. Andavo in onda con una consapevolezza diversa, nonostante tutto andavo dritta ed ero sempre me stessa. Ma cosa cavolo stiamo facendo quando nella vita ci sono cose ben più gravi? Un modo per ridimensionare tutto e per dirmi la vita è un’altra. Quello è il mio lavoro ed è importante farlo bene ma senza farmi travolgere.”

Nei primi mesi del 2019 tornerà L’Isola dei Famosi, non si è stancata di condurre reality?

“In realtà mi danno ancora un senso di imprevedibilità, può accadere di tutto. Veda lo scorso anno (ride, ndr), io mi diverto ancora perché ogni edizione è diversa dall’altra.”

ALESSIA MARCUZZI

Stefano De Martino non sarà più l’inviato, conferma?

“Non ho la certezza ma credo di no. Stiamo iniziando a ragionare sugli inviati possibili ma anche sugli opinionisti. Non ci sarà ovviamente Mara Venier che è andata in Rai e credo che Daniele Bossari stia lavorando ad altre cose.”

C’è un personaggio che insegue da tempo e che vorrebbe convincere a partecipare?

“Cristina D’Avena la rincorro da anni, spero di riuscirci prima o poi. Io sono una fan delle sue canzoni che canto a mia figlia da sempre.”

E’ stato difficile trovarsi tra i concorrenti Simona Ventura?

paolo calabresi marconi con alessia marcuzzi

“Io e Simona abbiamo fatto un Festivalbar insieme, non sono competitiva con le donne. Lei in un libro scrisse che ero una delle persone con cui aveva lavorato meglio, mi hanno chiesto se per me fosse un problema la sua presenza ma io ero stata felicissima. Mi è dispiaciuto solo leggere alcune sue frasi dopo il programma, cose che si dicono di impulso.”

Condurrebbe oggi un programma con lei?

“Certo, assolutamente. Io non avrei nessun problema.”

Quest’estate doveva condurre Balalaika e il Wind Summer Festival poi affidati a Ilary Blasi. Hanno ottenuto entrambi bassi ascolti, cos’è una macumba Marcuzzi?

“(Ride, ndr) Forse non ci crederà ma io non gioisco mai se un programma che dovevo condurre ottiene qualche punto in meno, tantomeno se va in onda nell’azienda in cui lavoro.”

Li ha visti?

“Ho visto qualcosa di entrambi, ho rifiutato come ho già detto solo per motivi familiari.”

i figli di alessia marcuzzi in ospedale 4

La Blasi come se l’è cavata a Balalaika?

“Lo ha detto subito di non capirci molto di calcio e certo non avrei cambiato io le sorti del programma. Per me sarebbe stato uguale, anche se ho avuto un calciatore come compagno non ci capisco nulla nemmeno io.”

Ha recitato in quattro film e sette fiction, perché ha smesso?

“Era il mio sogno nel cassetto ma non era la mia strada. Non mi riusciva così bene e quindi ho lasciato stare. Detto questo quando ci sono gli Oscar passo la notte con i fazzoletti in mano perché mi commuovo.”

La scena con il wurstel, diventata virale, in Così fan tutte la rifarebbe?

“Certo, mi sono divertita molto a girare quella sitcom. Ci sono tante immagini più volgari, la mia era una cosa buffa.”

alessia marcuzzi 3

E’ vero che doveva essere ospite a Domenica In dalla sua amica Mara Venier e che ha ricevuto uno stop da Mediaset?

“Ho un contratto di esclusiva con l’azienda, per avere una deroga e andare in Rai bisogna fare diversi passaggi. A volte si ottiene l’ok, altre no. Nessun divieto da Mediaset, non è escluso che io possa andare nelle prossime settimane.”

Ha due figli con due uomini diversi, è amica delle nuove compagne, ha sposato un terzo di nascosto da tutti a Londra e vive serenamente la sua famiglia allargata. Se ne frega dei giudizi?

“La verità è che per me è più facile, c’è tanta gente che vorrebbe fare delle cose che poi non fa per paura o per problemi economici. Ho la fortuna di guadagnare e questo aiuta. Molte famiglie quando finiscono gli amori si trovano a dover fare vere e proprie battaglie legali. Mio padre e mia madre sono molto liberi e nonostante questo sono sempre stata una brava ragazza. Quando ho fatto il calendario o Così fan tutte mio padre non ha battuto ciglio anzi mi ha detto che ero bella.”

alessia marcuzzi 2

Il suo calendario ha venduto quasi 700 mila copie, se sua figlia le chiedesse di farne uno come reagirebbe?

“Non ci sono problemi, le direi che farlo anni fa era qualcosa di quasi folle ora sarebbe ordinario. Spero sempre di vedere Mia e Tommaso lontani dall’omologazione.”

Se suo figlio Tommaso le chiedesse di partecipare all’Isola dei Famosi?

“Perché no? Magari non con me alla conduzione, non sarei a mio agio.”

Il suo ex compagno Francesco Facchinetti è diventato agente, accetterebbe di essere seguita da lui?

alessia marcuzzi 1

“No, non mi piacciono i conflitti di lavoro in famiglia. Francesco lo sa, è una persona intelligente con cui vado molto d’accordo. E’ successo che mi dicesse di fare qualcosa insieme ma ho sempre detto di no. Abbiamo una famiglia stupenda, non voglio che il lavoro possa intaccare la nostra serenità.”

E’ vero che quando era adolescente dormiva con la foto di Luis Miguel sotto il cuscino e che cantava con la scopa le canzoni di Madonna?

“Come fa a saperlo? Io tagliavo la foto di Luserito che era la sua fidanzata perché dovevo avere solo la parte con Luis e metterla sotto al mio cuscino. Ero innamorata di lui.”

Di notte mangia ancora cioccolata?

“Vado pazza per la cioccolata fondente, mio marito ha provato a fermarmi. Sono tipo drogata.”

alessia marcuzzi con l'ex simone inzaghi e la nuova moglie gaia lucariello

Occhio a quello che dice che poi si riparla di cannagate.

“(Ride, ndr) Ma lo sa qual è la cosa incredibile? Io non mi sono mai nemmeno fatta una canna in vita mia, non so aspirare.”

Si chiude ancora nel bagagliaio per sfuggire ai paparazzi?

“Si, l’ho fatto anche recentemente.”

Cosa non potevano vedere?

“Stavo andando in ospedale perché mi sono rotta il mignolo giocando a nascondino e non mi andava che mi vedessero entrare nell’ospedale perché dopo due ore avrebbero scritto che ero incinta.”

E non è incinta?

“No, non sono incinta.”

Riesce a immaginare il suo futuro professionale lontana da Mediaset?

“E’ difficile pensarlo, per me sarebbe un trauma. Lavoro a Mediaset da quando avevo ventidue anni, per me è casa. Pensi che Giancarlo Scheri, attuale direttore di Canale 5, era il produttore di Colpo di fulmine quando io lo conducevo. Giorgio Restelli lo conosco da quando avevo diciotto anni così come da sempre conosco Piersilvio Berlusconi. Sarebbe davvero strano andare via.”

ALESSIA MARCUZZI ILARY BLASI

C’è un programma che ha condotto che le piacerebbe rifare?

“Forse Macchemù, è una cosa che ci siamo dette con Paola Barale qualche giorno fa quando ci siamo incontrate. C’è un programma che mi piacerebbe fare ma che non ho mai fatto ed è Harem quello di Catherine Spaak.”

Da Fazio ha rivelato di spiare suo figlio con una app, nel camerino di quale collega vorrebbe entrare di nascosto?

“Lo so che le sembrerò una buonista ma non lo farei perché non vorrei lo facessero a me.”

Una cena con Ilary Blasi o Simona Ventura?

marcuzzi

“Con tutte e due non posso?”

Allora è una buonista, su ne scelga una.

“Dai, forse farei una bella chiacchierata a cena con Ilary.”

Una partita a burraco con Barbara D’urso o Antonio Ricci?

“Il punto è che si gioca in quattro, porto anche Ilary e giochiamo con Barbara e Antonio.”

Una società con Chiara Ferragni, vista la sua passione per la moda, o un programma cocondotto con Maria De Filippi?

“Scelgo un programma condotto con Maria ma la Ferragni è supertop e me la guardo con piacere su Instagram.”

Un libro di Maurizio Costanzo si intitola “Chi mi credo di essere”, lei chi si crede di essere?

alessia marcuzzi fabio fazio 1

“Forse sono un po’ Lady Oscar, una donna libera. Lontana dai giudizi e dai pregiudizi. Sono felice così.”

