7 dic 2018 13:50

ABBATTETE IL CAVALLO DI VIALE MAZZINI E FATE UNA STATUA ALL'INCONTRADA: ''I NOSTRI FIGLI'' PARTE COL 24,5%, RAI1 DA SOLA FA 7 PUNTI IN PIÙ DELLE TRE RETI MEDIASET MESSE INSIEME: IL FILM SU CANALE5 (9,3%), GIALAPPA'S (4,8%), GRECO (3%) - IL MEGLIO DELLA 'TV DELLE RAGAZZE' (5,1%) - FORMIGLI (6,2%) - RAI2 SOFFRE (2,8%) - PALOMBA (4,6-4,3%) VS GRUBER (7,9%) - 'FORUM' (17,2%) VS ISOARDI (13,2%) - QUASI PAREGGIO NELLA PRIMA PARTE TRA MAGALLI E MERLINO - BRU-NEO (13,9%)