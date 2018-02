ALT! ERMAL META E FABRIZIO MORO ‘SOSPESI IN ATTESA DI APPROFONDIMENTI’. I DUE FAVAVORITI DOVEVANO CANTARE STASERA, MA IL LORO POSTO SARÀ PRESO DA RENZO RUBINO MENTRE LA RAI CAPISCE COSA FARE DEL LORO CASO - IL LORO BRANO CONTIENE UN PEZZO DI UNA CANZONE GIÀ PRESENTATA A SANREMO GIOVANI 2016, CHE LA RAI HA SBIANCHETTATO DI CORSA DAL SITO PER RENDERLA ‘INEDITA’…

(ANSA) - Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati sospesi dalla gara di Sanremo "in attesa di approfondimenti tuttora in corso sulla vicenda della presunta violazione del regolamento del Festival da parte della canzone", 'Non mi avete fatto niente'. L'organizzazione del festival - d'accordo con il direttore artistico, Claudio Baglioni - ha deciso di sospendere l'esibizione dei due artisti, prevista stasera. Al loro posto - dopo un'estrazione a sorte alla presenza di un notaio - è stato designato Renzo Rubino, che doveva esibirsi domani.

(ANSA) - Sono in testa alle scommesse come favoriti per la vittoria finale, ma Ermal Meta e Fabrizio Moro rischierebbero l'eliminazione dal Festival di Sanremo. Il problema è il ritornello della canzone, 'Non mi avete fatto niente', che risulta molto simile a un brano presentato a Sanremo Giovani nel 2016. La canzone di Meta e Moro, un invito a non aver paura del terrorismo, è firmata, oltre che dai due artisti, anche da Andrea Febo, già tra gli autori del brano 'Silenzio' cantata nel 2016 da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali.

Oltre alla affinità nella melodia, i due testi hanno molti punti in contatto: "Non mi avete tolto niente, non avete avuto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tutto e oltre la gente", recitava 'Silenzio'. "Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente", è invece il testo di Meta e Moro. A quanto si apprende, il problema non sarebbe il possibile plagio, dal momento che entrambi i brani hanno lo stesso autore, ma l'assenza del requisito di brano inedito per una parte della canzone. La questione è immediatamente rimbalzata sui social: i fan di Meta e Moro sottolineano che "nelle interviste rilasciate a Sanremo i due hanno spiegato con chiarezza che il ritornello era già esistente e che il pezzo si è sviluppato da quel ritornello di Febo".

