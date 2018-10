23 ott 2018 18:15

E ANDIAM DI FRATTA IN FRATTA – TACI, SULLE SOGLIE DI INSTAGRAM NON VEDI, GIANNI SPERTI NUDO E COMPLETAMENTE IMMERSO IN UNA AMBIENTAZIONE SILVESTRE – “SEGUI I TUOI SOGNI, LORO CONOSCONO LA STRADA”, HA SCRITTO L’EX TRONISTA DI ‘UOMINI E DONNE’ CHE CON IL SUO SCATTO HA MANDATO IN ESTASI IL PUBBLICO FEMMINILE...