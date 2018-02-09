ARISA SENZA TRUCCO MA CON LA PARRUCCA! IN UN RISTORANTE DI SANREMO ABBRACCIA SANGIORGI DEI NEGRAMARO E LA FIGURACCIA E’ SERVITA (VIDEO) – POI LA CANTANTE SI INCAZZA CON UN PASSANTE CHE BAGNA IL SUO CANE: "CHE CAZZO FAI? SEI UNA MERDA”- VIDEO

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