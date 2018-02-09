ARISA SENZA TRUCCO MA CON LA PARRUCCA! IN UN RISTORANTE DI SANREMO ABBRACCIA SANGIORGI DEI NEGRAMARO E LA FIGURACCIA E’ SERVITA (VIDEO) – POI LA CANTANTE SI INCAZZA CON UN PASSANTE CHE BAGNA IL SUO CANE: "CHE CAZZO FAI? SEI UNA MERDA”- VIDEO-
ROBOTIM! – LO SPOT DELLA TIM SBARCA NEL GUINNESS DEI PRIMATI: 1.372 ROBOT HANNO BALLATO CONTEMPORANEAMENTE, CONTROLLATI DA UN UNICO SMARTPHONE, PER 1 MINUTO E 30 SECONDI DURANTE LE RIPRESE DI UNO SPOT CHE ANDRÀ IN ONDA STASERA, DURANTE LA QUARTA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO - VIDEO
E ANCHE GLI ULTIMI DUE ‘BEATLES’, CE LI SIAMO LEVATI DALLE PALLE: CATTURATI IN SIRIA ALEXANDA KOTEY E EL SHAFEE ELSHEIKH, DUE CITTADINI BRITANNICI CHE SI ERANO UNITI ALL’ISIS INSIEME A JIHADI JOHN, IL TERRORISTA TELEGENICO CHE È STATO POLVERIZZATO NEL 2015 DA UN DRONE INGLESE - ERANO PARTE DI UN GRUPPO DI QUATTRO INGLESI RIBATTEZZATO ‘I BEATLES’
CARIGE HA CHIUSO IL 2017 CON UN ROSSO DA 380 MILIONI MA PER L’AD FIORENTINO ‘ABBIAMO MANDATO TUTTE LE PALLE IN BUCA. LE PALLE ERANO PARECCHIE E IL TAVOLO ERA PICCOLINO, MA ALLA FINE…’. LA BORSA CI CREDE E CHIUDE A +5,3%. CERTO, QUANDO UN’AZIONE VALE 0,0080 EURO, OGNI MICRO OSCILLAZIONE DIVENTA UNA PERCENTUALE RILEVANTE
MACERATA AL MACERO - AUTORIZZATA LA MANIFESTAZIONE ANTIRAZZISTA DI DOMANI, I PROMOTORI: “SARA’PACIFICA” - A ROMA, VICINO AL QUARTIERE EUR, NUOVA SCRITTA CHOC (CON SVASTICA) A FAVORE DI LUCA TRAINI, AUTORE DEL BLITZ ANTI-IMMIGRATI A MACERATA
GHIACCIO BOLLENTE! GIOCHI INVERNALI AL VIA CON LO SGARBO DEGLI USA CHE DISERTANO LA CENA DEL DISGELO TRA LE DUE COREE - LA STORICA STRETTA DI MANO TRA LA SORELLA DI CICCIO KIM E IL PRESIDENTE SUDCOREANO - LA DELEGAZIONE AZZURRA GUIDATA DALLA PORTABANDIERA ARIANNA FONTANA, CHE HA RICEVUTO UN MESSAGGIO DA FEDERICA PELLEGRINI - IL DEBUTTO DELLA NAZIONALE DI HOCKEY DELLE 2 COREE - VIDEO
ANCHE DALL'AL DI LA', REMOTTI FA LI BOTTI - AL MAXXI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTARIO DI SKY ARTE “HO RUBATO LA MARMELLATA'' - VITA, OPERE E SANA VOLGARITA' DI UN ARTISTA POLITICAMENTE SCORRETTISSIMO” - POETA, SCRITTORE, ATTORE, MUSICISTA, ARTISTA UNDERGROUND, I FILM CON NANNI MORETTI E QUELLI CON SCOLA, COPPOLA E VERDONE - GALLERY E VIDEO