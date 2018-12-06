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CANTINI IN CANTINA! – MEGA SCAZZO A ''CR4'' TRA LA SCRITTRICE CHE SGUAINA LE CHIAPPE E VLADIMIR LUXURIA – DURANTE UN DIBATTITO SUL RUOLO DELLE DONNE LA DISINIBITA BIONDA INSULTA VLADI: “NON SEI UNA DONNA, NON PUOI PARLARE” – IN DIFESA DELLA TRANS, MALGIOGLIO: “DICI CAVOLATE. NON HAI CERVELLO. NON CAPISCO PERCHÉ CHIAMBRETTI TI INVITA…” (VIDEO E FOTO PICCANTI)
INSIDER RENZING - IL GIP NON CHIUDE IL CASO SULLA SOFFIATA A DE BENEDETTI SULLE BANCHE POPOLARI, CHE FECE INCASSARE ALL'INGEGNERE UNA PLUSVALENZA DA 600MILA EURO. I PM HANNO PIÙ VOLTE CHIESTO L'ARCHIVIAZIONE MA IL GIUDICE VUOLE SENTIRE ANCORA L'UNICO INDAGATO, OVVERO IL SUO BROKER GIANLUCA BOLENGO, CHE AL TELEFONO CON L'EDITORE DI ''REPUBBLICA'' DICEVA…
FLASH - LUIGI DI MAIO HA NOMINATO DANIELE DISCEPOLO COMMISSARIO STRAORDINARIO DI ALITALIA IN SOSTITUZIONE DEL DIMISSIONARIO LUIGI GUBITOSI
COLPIRE I POVERI PER FAVORIRE I RICCHI – L’EFFETTO DELLA TASSA SULL’ANIDRIDE CARBONICA INSERITA NELLA FINANZIARIA PRODURRÀ UN EFFETTO ROBIN HOOD AL CONTRARIO: CHI COMPRERÀ UNA PANDA DOVRÀ PAGARE IN PIÙ MENTRE CHI ACQUISTA UNA TESLA DA 120MILA EURO AVRÀ UNO SCONTO DI 6MILA EURO – I MODELLI PENALIZZATI DALLA NUOVA NORMA. MA IN ITALIA I GILET GIALLI NON ERANO GLI IDOLI DI LEGHISTI E GRILLINI?
MOURINHO SPACCATUTTO - DOPO LE BORRACCE STAVOLTA LO "SPECIAL ONE" PRENDE A CALCI UN MURETTO PER PROTESTARE CONTRO UNA DECISIONE ARBITRALE E SPAVENTA UN GIOVANE TIFOSO DEL MANCHESTER UNITED. ECCO COME E’ FINITA- "RANIERI OH, OH, OH", CORI E OVAZIONI PER 'KING CLAUDIO' DAI TIFOSI DEL FULHAM E DEL LEICESTER CHE ALLA FINE PAREGGIANO – “E’ STATA UNA SERATA FANTASTICA” – VIDEO
CAFONALINO - CAMBIANO I TEMPI! UNA VOLTA ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI BRUNO VESPA C’ERA SEMPRE BERLUSCONI: PER "RIVOLUZIONE" C’E’ SALVINI - A FARE COMPAGNIA A BRU-NEO C’ERANO ANCHE ENRICO MENTANA E FRANCO BECHIS - “HO AVUTO RAPPORTI STRETTI CON TUTTI I PRESIDENTI DEL CONSIGLIO, A ESCLUSIONE DEI PRIMI TRE O QUATTRO. PER CUI VENGONO A CHIEDERMI CONSIGLI, SOPRATTUTTO GLI ESPONENTI DELLA TERZA REPUBBLICA. PENSANO DI PARLARE CON NOÈ…”
OGGI MI ''LEGGO'' UNA STRONCATURA - SUL FREE-PRESS FA SFRACELLI IL ''CAVALIERE NERO'', MISTERIOSO RECENSORE DEI MIGLIORI (O PRESUNTI TALI) RISTORANTI DI ROMA E MILANO. L'ULTIMO È ''VOCE'', APPENA APERTO IN PIAZZA DELLA SCALA: ''MOLTO BELLO, SERVIZIO CONFUSO E DISORDINATO'' - IL ''NOBU ARMANI'' DOPO LA BOCCIATURA HA PERSO LA STELLA MICHELIN - E PER ''ZUMA'' IL MENU NON VALE LA LOCATION…
MATERNITÀ CONGELATA – LAVORO, STILE DI VITA E COPPIE 'RETARD', E LA GRAVIDANZA SI RIMANDA A DATA DA DEFINIRSI. E SEMPRE DI PIU' CI SI RIVOLGE ALLA CRIOCONSERVAZIONE DEI GAMETI – MA ATTENZIONE: DIETRO C'E' UN GROSSO BUSINESS CHE INGROSSA LE TASCHE DEGLI ADDETTI AI LAVORI…