CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
AVETE GIÀ GIOCATO CON IL CRUCI-DAGO DI QUESTA SETTIMANA? METTETEVI ALLA PROVA CON LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE – SFIDATE GLI AMICI E VOI STESSI CON LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER NOI DAL MITICO BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
CHE RETE CHE FA? RAI3! - IL PROGRAMMA DI FAZIO FA ARRABBIARE IL TG1 E PURE I PUBBLICITARI: CONTINUI SFORAMENTI SIA SUI ''NERI'' CHE SULLA FINE DEL PROGRAMMA. E CON LA NUOVA DIRETTORA DE SANTIS E LA DIRIGENZA GIALLOVERDE, NELL'ARIA C'È L'IPOTESI DI RIMETTERE PRIMA O POI ''CHE TEMPO CHE FA'' SULLA TERZA RETE, VISTO CHE SULL'AMMIRAGLIA NON HA PORTATO MEZZO ASCOLTATORE IN PIÙ ED È RIMASTO AMPIAMENTE SOTTO LE STIME PROMESSE DAL DUO ORFEO-FABIOLO
UNO, NESSUNO E CENTEMERO: INDAGATO PURE IL NUOVO TESORIERE DELLA LEGA. L'INCHIESTA PARTE DAI 250MILA EURO VERSATI DA PARNASI A UN'ASSOCIAZIONE COLLEGATA AL CARROCCIO PER AGGIRARE LA LEGGE SUL FINANZIAMENTO E SCHERMARE I FONDI DALLA FAMOSA SENTENZA SUI 49 MILIONI - SALVINI: ''NON C'È NULLA DA TROVARE NÉ DA CERCARE, SPERO CHE I MAGISTRATI FACCIANO IN FRETTA''
MARZOTTO NON È PIÙ BARZOTTO - VIDEO: IL CONTE-IMPRENDITORE DELLA MODA SI CONFESSA ALLA TV DEI VESCOVI, INDOSSANDO UN RISVOLTINO DA CASA ALLAGATA. ''DOPO UN VIAGGIO A MEDJUGORJE HO CAPITO CHE QUELLO CHE ERA CONSIDERATO SUCCESSO MI AVEVA LASCIATO VUOTO. DOPO UNA SOFFERTA INTROSPEZIONE HO INCONTRATO CHIARA AMIRANTE DELLA COMUNITÀ 'NUOVI ORIZZONTI' E...''
ARCHEO - MA LO SAPEVATE CHE ANCHE GLI UOMINI HANNO UN “CLITORIDE”? JACOPO FO CI GUIDA IN UN TOUR NELLE MUTANDE: “SI TRATTA DI UNA PICCOLA AREA SOTTO LE “CHIAPPETTE” DEL GLANDE. E IL MASCHIO È DOTATO DI UN ALTRO STRABILIANTE PUNTO ORGASMICO CHE SI TROVA ALLA RADICE DEL PENE, CHE È SOLLECITABILE ATTRAVERSO QUALCHE TIPO DI ASPIRAZIONE, AD ESEMPIO TRAMITE I MOVIMENTI DELLA MUSCOLATURA PASSERESCA OPPURE CON ALTRI SISTEMI RISUCCHIANTI…”
VIDEO-SCIOCCHEZZAIO! - NO WANDA, NO PARTY. ICARDI DIMENTICA IL KO CON LA JUVE ALLA FESTA DI COMPLEANNO DELLA MOGLIE TRA KARAOKE E BALLI SFRENATI - ADRIANO PANATTA: "E' ARRIVATO SAU, ‘STO SORCIO NERO E HA SEGNATO”, CAGLIARI FURIOSO E LUI CHIEDE SCUSA – DILETTA LEOTTA MEGLIO DI FANTOZZI: AMATRICIANA E BIRRA GELATA DAVANTI A BOCA-RIVER - "LEO, SUAREZ E DEMBELÈ FANNO LA LSD: È UN TRIDENTE ALLUCINANTE" - VIDEO
“SONO UN REGISTA DI SOPRAMMOBILI” – BERTOLUCCI E LA SERATA-KOLOSSAL CON SHARON STONE CHE PARLA DE “L’ULTIMO IMPERATORE”, E RICHARD GERE CON COFANA DA FAR INVIDIA A FURIO COLOMBO - AL TEATRO ARGENTINA ANCHE MORRICONE CHE PARLA E LE CRITICHE "INGIUSTE" A "NOVECENTO" - MALKOVICH: "BB ERA UN IPOCONDRIACO DIVERSO DAGLI ALTRI, LUI STAVA MALE DAVVERO" - IL FILM VISTO CON LE MASCHERE ANTIGAS, LA SANDRELLI IN LACRIME, IL FILMATO DI DE NIRO CHE… - VIDEO E TUTTE LE FOTO
NON CI SONO PIÙ GLI ALBERGHI DI UNA VOLTA – SE SOGNATE UNA VACANZA ORIGINALE CON UNA LOCATION UNICA IN CUI SOGGIORNARE ECCO GLI HOTEL PIÙ STRANI: DAL MAGGIOLINO ALLA STANZA PIÙ IN ALTO DEL MONDO – LA LOCANDA CON UNA SOLA STANZA E QUELLA CON 10MILA CAMERE IN DODICI TORRI – ECCO IL PIÙ PROFONDO, IL PIÙ ANTICO E IL PIÙ FREDDO – E C’È UN RECORD ANCHE IN ITALIA…
TRA 30 ANNI I TUMORI SARANNO SCONFITTI CON L'IMMUNOTERAPIA – L’ANNUNCIO DEI NOBEL PER LA MEDICINA TASUKU HONJO E JAMES ALLISON: “NEL 2050, SE NON RIUSCIREMO A ELIMINARLI TUTTI, POTREMO COMUNQUE BLOCCARLI IMPEDENDO LORO DI CONTINUARE A CRESCERE” – L’INCREDIBILE STORIA DEI DUE RICERCATORI CHE SENZA INCONTRARSI HANNO SCOPERTO LA CURA PIÙ PROMETTENTE CONTRO IL CANCRO