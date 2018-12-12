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LA PRINCIPESSA SUL "PISELLINO" – TUTTI PAZZI PER SARAH KOHAN, FIDANZATA DI JAVIER HERNANDEZ, DETTO “CHICHARITO” (PISELLINO). L’ULTIMA FOTO LA IMMORTALA COMPLETAMENTE NUDA IN MEZZO A UNA PICCOLA CASCATA DELLE HAWAII – FOTOGALLERY! GLI SCATTI PIÙ BOLLENTI DELLA MODELLA AUSTRALIANA: IN MEZZO ALLE PROBOSCIDI DEGLI ELEFANTI, A CAVALLO O A SU AUTO DI LUSSO, MA SEMPRE A CHIAPPE ALL’ARIA
LA SINDROME DEI “BIBI-MINKIA” – LA DEDICA DI SALVINI IN VERSIONE TARDO ADOLESCENZIALE ALLO YAD VASHEM È GIÀ STRACULT: “XCHÉ QUESTO NON ACCADA MAI PIÙ E XCHÉ I BIMBI SORRIDANO” – LA SINTONIA CON NETANYAHU: “UN INCONTRO BELLISSIMO”, E L’AVVERTIMENTO DEL PREMIER ISRAELIANO: “L’UNIFIL DEVE IMPEDIRE A HEZBOLLAH DI COMPIERE AZIONI CONTRO DI NOI” – L’ENNESIMA INTEMERATA DI GAD LERNER CONTRO IL VICEPREMIER
DUOMO POLITIK - MESSINA E GUZZETTI NON SONO D'ACCORDO SUL NUOVO PRESIDENTE DI BANCA INTESA (ECCO PERCHÉ). E IL CASO BLACKROCK-CAIRO È UN GRATTACAPO DA RECORD: IL FONDO È IL SECONDO AZIONISTA DI INTESA, CHE CON IMI CURÒ SIA LA VENDITA DI VIA SOLFERINO SIA LA SCALATA DI CAIRO. E INTESA È IL PRIMO CREDITORE DEL ''CORRIERE''! - GIORGETTI CATTIVISSIMO. CON I SUOI! - CHE FINE HA FATTO LO ''SCHERZI A PARTE'' SU FELTRI? - VOTINO IN SNAM
CRONACA VERA – UN UOMO VIENE TROVATO POSITIVO ALL’ALCOL TEST A CAGLIARI, LA POLIZIA FA CHIAMARE UN AMICO A PRENDERLO MA È UBRIACO PURE LUI – IL PRIMO FERMATO AVEVA UN TASSO ALCOLEMICO DI SEI VOLTE SUPERIORE AL LIMMITE CONSENTITO E VIAGGIAVA CON LA PATENTE SOSPESA – QUANDO È ARRIVATO L’AMICO GLI AGENTI HANNO…
“SALAH PER UN’ALTRA VOLTA” – DOPO L’ELIMINAZIONE DI NAPOLI E INTER, SI SCATENANO GLI JUVENTINI: BATTUTE, IRONIE E MEME SUI SOCIAL – SU TWITTER I TIFOSI NERAZZURRI SI SCAGLIANO INOPINATAMENTE CONTRO “LA MEDIOCRITA’” DI SPALLETTI (CHE AMBIENTINO MILANO: ALTRO CHE ROMA...) – ALESSANDRO CATTELAN: “AMO L’INTER PIÙ DI PRIMA, IERI HO PIANTO. DEVO RIMPROVERARE SAN SIRO PERCHÉ…”
CAFONAL-ENEL – TUTTI ALLA CORTE DI STARACE PER IL CONCERTO DI NATALE IN OCCASIONE DEI 15 ANNI DI “ENEL CUORE” ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – L’ESIBIZIONE DEL DUO IGUDESMAN & JOO MANDA IN SOLLUCCHERO I VERTICI DELLA SOCIETÀ: ACCORSI PER L’OCCASIONE GNUDI, PADOAN E CISNETTO. LA RAGGI DISERTA, MA C’È IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA DE VITO
ASTENERSI AEROFOBICI – SE SOGNATE DI VOLARE DA KATMANDU ALLA VOLTA DELL’EVEREST SAPPIATE CHE UN PASSAGGIO QUASI OBBLIGATO È L’AEROPORTO DI LUKLA, NELL’HIMALAYA NEPALESE, CONSIDERATO UNO DEI PIÙ PERICOLOSI AL MONDO – LO “SCALO” SI TROVA A 2.843 METRI DI ALTITUDINE E LA CONFORMAZIONE DEL TERRITORIO NON AIUTA: SE CI METTIAMO ANCHE LE INTEMPERIE ECCO CHE L’INCIDENTE È DIETRO L’ANGOLO… (VIDEO)
MAMMA, HO MAL DI SCHIENA – TROPPE ORE CURVI A GUARDARE LO SCHERMO DELLO SMARTPHONE, ZAINI PESANTI E POCHE ORE DEDICATE ALLO SPORT: È BOOM DI MAL DI SCHIENA TRA I BAMBINI – COMPLICI ABITUDINI E POSTURE SBAGLIATE I PICCOLI COMINCIANO A SENTIRE DOLORE GIÀ A 11 ANNI: ECCO COSA FARE PER NON DIVENTARE "GOBBI"