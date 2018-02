AVVENTURE DELLA VAGINA - L’ESPERTA DI SESSO KIM ANANI GIRA IL MONDO E SI FOTOGRAFA MENTRE SOLLEVA PESI DI TUTTI I TIPI CON LA VAGINA, PER MOSTRARE QUANTO POTERE ABBIA L’ORGANO SESSUALE FEMMINILE

kim anani

L’esperta di sesso Kim Anani ha una vita invidiabile. Visita i posti più belli al mondo dando consigli intimi, facendo surf, e alzando pesi con la vagina. Tempo fa ha lanciato l’ hashtag “#ThingsILiftWithMyVagina” per mostrare quanto l’organo femminile sia forte.

Posta su “Instagram” le foto delle sue prodezze, tipo sollevare una tavola da surf a Miami e alzare grappoli di rambutan in Indonesia, tra i campi di riso. Con la vagina alza sassi in spiaggia, e caschi di banane a Bali, pesi da palestra e pacchi di ciambelle (rigorosamente senza glutine) a Los Angeles.

Si mette un ovetto di giada all’interno e ci lega i pesi. Perché? Risponde la Anani: «Molte donne non provano piacere sessuale. Una vagina debole e una vita sessuale non soddisfacente, influiscono sulla qualità della vita. Come possono fare sesso, se per prime non sono in contatto con la loro intimità?

kim anani solleva la tavola da surf

kim anani con le ciambelle

Se non conoscono la forza del loro organo? Cinquemila anni fa, il rafforzamento genitale era considerato necessario. I genitali sono il fulcro del potere sessuale. Bisogna connettervisi, psicologicamente e fisicamente. Nel sistema taoista, che ritiene il sesso una medicina e un percorso verso l’illuminazione, alzare i pesi con la zona pelvica è parte essenziale del regime salutare. Le donne usavano un uovo di giada, perché credevano che la giada curasse ed equilibrasse il sistema riproduttivo femminile».