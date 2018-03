1 - DAGOREPORT

Avviso alle aspiranti tele-giornaliste: c’e’ una nuova, agguerritissima concorrente nel parco giochi delle opinioniste “next gen”. E’ la 35enne Veronica Gentili. Sopracciglia rigogliose alla Frida Kahlo, mascella volitiva, cipiglio rionale. Gli spettatori di La7 l’hanno gia’ ammirata nei contenitori della rete, da “L’aria che tira” a “Coffee break”, e due giorni fa ha trovato la fama nazional-popolare grazie allo scazzo tv con Vittorio Sgarbi.

Tirata su a “gauche di pollo” e spuntature di sinistra nei salotti bene della Romanella post Pci, con un padre super-dirigente Rai, la Gentili ha frequentato le aule massimaliste del Liceo Mamiani. Un passato (non glorioso) da attrice e una seconda, promettente, trasformazione in agguerrita tele-opinionista.

Lanciata nel 2013 da Formigli, che ospito’ un suo monitante intervento (“Mi arrogo la presunzione morale di parlare per una generazione…”), è stata poi accolta da Travaglio sul sito del “Fatto quotidiano” e…a cena. Nel 2014, infatti, “Novella 2000” pizzicò i due, tete-à-tete, in un ristorante romano.

Negli ultimi anni, la Gentili si è moltiplicata tra teatro, ospitate tv, radio (“I funamboli” su Radio24), una rubrica sul “Fatto quotidiano (“Facce di casta”) e seratine “hipsteriche” del circuito radical-fregnone. Alla festa del “Fatto” nel 2015 ha messo in scena le intercettazioni di “Mafia Capitale” insieme a Francesco Montanari e Claudio Santamaria.

Impegno civile ma anche civettuolo se diamo un’occhiata al suo account instagram che trasuda yoga e pilates da tutti gli scatti. Gambe guizzanti, tutine strizzate e prontuario di tag da figlio dell’amore eterno in cerca di follower (“#antigravity #fitstagram #body #yogi #moodoftheday #me #girl e via taggando). E selfie, tanti selfie. A costellare un profilo smerigliato a dovere per le esigenze di tele-casting e dove nulla è lasciato all’improvvisazione. Guardare per credere, soprattutto i dettagli…

2 - VERONICA GENTILI SI DESCRIVE SUL SITO DEL “FATTO QUOTIDIANO”

Da www.ilfattoquotidiano.it

Sono Veronica, sono romana, sono un’attrice. Mi sono diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 2006 e da allora mi avventuro nella selva oscura di teatro, cinema e televisione, senza mai dimenticare un taccuino invisibile su cui annotare tutto ciò che meriti la mia attenzione.

Ho scritto, diretto e recitato spettacoli teatrali nella convinzione che poche cose inducano il cervello a rilasciare endorfine come la creazione collettiva. Ho fatto della letteratura e della psicoanalisi i miei antidoti ad ogni male, terreno e non. Vivo nel mio tempo, ne sono sedotta e ne ho paura.

Non credo alle interpretazioni degli eventi a compartimenti stagni, così come non credo che si possa raccontare il mondo senza prima lasciarsene permeare. Amo i collegamenti, i rimandi, le contaminazioni tra discipline. Sono convinta che l’arte abbia un andamento circolare. Intrisa di Occidente ed allopatia. Inquieta e pagliaccia. Coesistono in me Francesco Totti e Virginia Woolf. Ho recentemente aperto un blog www.duepuntidivista.net in cui parlo della politica che vedono i miei occhi.

