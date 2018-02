AVVISO AI NAVIGATI: IL 4 MARZO CI SARANNO LE ELEZIONI, MA ANCHE LA NOTTE DEGLI OSCAR, E C’È CHI HA ORGANIZZATO UNA RETROSPETTIVA MOLTO PARTICOLARE: PER LA PRIMA VOLTA ‘BULLI E PUPE’ RACCOGLIEREBBE MENO DI 20 SPETTATORI, MENTRE ‘IL RITORNO DEL CAVALIERE OSCURO’ ATTIRA 17-18 AFICIONADOS - VOLETE SAPERE QUANTI CINEFILI SCEGLIERANNO DI VEDERE ‘EMMA’, ‘GUERRE STELLARI’, "GIU' AL NORD" O ‘FRATELLI COLTELLI’?

DAGONEWS

bulli e pupe

Il 4 marzo ci saranno le elezioni politiche in Italia, ma è anche la data della notte degli Oscar. E dalle nostre parti per celebrare l’evento sarà organizzata una retrospettiva molto particolare. Sono già partite le prenotazioni per i posti migliori, e ci sono sorprese sulle preferenze dei cinefili.

In sala 1, un classico come Bulli e pupe avrebbe per la prima volta meno di 20 adesioni, c’è chi parla di 19-22 aficionados. La sorpresa è la crescita di Emma, uno degli ultimi titoli presentati nella rassegna: 3-4 persone avrebbero già pronti i popcorn. Decisamente meglio degli altri titoli minori in ballo, con il film muto del 1921 Beatrice che a malapena trova 1 cliente, superato pure da Avanti miei Prodi.

fratelli coltelli

In sala 2, per Il ritorno del Cavaliere Oscuro saranno staccati 17-18 biglietti, mentre due commedie si litigano il pubblico restante: Giù al Nord oscilla tra i 13 e i 16 spettatori (abbondanti), Fratelli Coltelli si porta dietro 4-5 nostalgici.

In sala 3, c’è solo una pellicola, ma di grande acchiappo: Guerre Stellari da solo raduna più di tutti gli altri singoli film: ci sono non meno di 27 appassionati della Forza, ma potrebbero essere anche 30.

In sala 4, infine, Il mio grosso grasso matrimonio greco crea non poche difficoltà agli organizzatori: quelle 5-7 poltroncine non si sa proprio dove trovarle…

emma il cavaliere oscuro il ritorno guerre stellari