Barbara Costa per Dagospia

Tori Black is back! Signori, procuratevi questo porno, il titolo è proprio questo, perché dopo aver visto le parti presenti sui siti free non ne potrete fare a meno, è porno-droga pura.

La meravigliosa Tori Black è tornata, e per il suo rientro porno ha fatto le cose in grande: voleva lesbo duro, cattivo, quello che lascia segni sulla pelle, e voleva essere lei a comandare il gioco.

Per girarlo ha chiamato le più belle pornostar in circolazione, le migliori, e queste otto principesse hanno scatenato lingue, mani, sessi in un porno che emana lussuria dall’inizio alla fine. Ditemi voi dove li trovate corpi così maestosi tutti insieme, distese epidermiche infinite, e tali perfetti intrecci di braccia e gambe.

Com’è quella storia, che alle donne piace il sesso soft, quello contornato da ti amo e romanticismo vario? Favole. Questo è un porno e va preso come tale, ma il porno è anche proiezione di bisogni sessuali inconfessati perché inconfessabili, e Tori Black e le sue amiche ce ne danno ampia dimostrazione: sono donne che sanno godere e far godere, hanno istinti identici agli uomini, sanno come sconvolgere menti e accendere i sensi, sanno fare quello che un sofisticato spettatore porno richiede: lo incollano allo schermo e non gli fanno solo venire voglia di mettere mano al sesso a menarselo, ma si impadroniscono delle sue fantasie, lo soddisfano quasi meglio di una scopata vera, per un po’ gli fanno dimenticare quanto il mondo è stronzo e certe donne che vi abitano altrettanto.

Qui siamo nel porno di serie A, quello girato ad alto budget, quello dove Tori Black ha sempre scopato da sovrana. Ogni tanto questo incanto della natura impazzisce e mi delude, nel senso che si mette a rilasciare interviste pensose, dove annuncia il suo ritiro dall’hard, o perché è incinta (e i figli sono già due), o perché si mette in testa di cambiar vita e mestiere.

Nel 2013 si era convinta a diventar giornalista “perché mi piace tanto scrivere”, poi deve aver capito che non basta mettere giù due frasi di senso compiuto per costruire un articolo degno di questo nome, ed è ritornata sui set ad estasiarci col suo corpo stupendo, perché se è vero che nel porno, specie in quello americano, i corpi splendidi abbondano, è pur vero che un corpo come quello di Tori Black non ce l’ha nessuna.

Tori ha capacità ammalianti da reato: madre natura le ha donato gambe e fianchi e natiche e seni perfetti, e lei, furba, li sa porno-monetizzare. Narra la leggenda che la 18enne Tori avesse poca voglia di studiare al college: se ne stava lieta a non fare un cazzo, portando a spasso quel ben di Dio. Un giorno la madre le fece una lavata di capo che non vi dico, intimandole di trovarsi un lavoro.

Tori per ripicca mandò sue foto nuda a varie agenzie porno e queste, viste tali grazie, se la contesero offrendole contratti da capogiro. In pochi anni Tori è diventata tra le pornostar più ricche al mondo (dicono che guadagni un milione di dollari l’anno!). Ha lavorato anche con Rocco Siffredi, che la descrive incantato.

Nel 2016 a Tori è di nuovo venuto in mente di abbandonare il porno, lasciandomi nella disperazione: la sua testolina pazza s’era convinta ad accettare il posto da giudice in Sex Factor, un reality che cercava la nuova stella dell’hard tra la gente comune, uno show rivelatosi un fiasco per colpa di produttori incompetenti. Lo presentava la numero uno dell’anal Asa Akira, Tori Black ha portato magnificamente a termine il suo ruolo da porno-giurata, però bisogna riconoscere che, se questo show è stato una fregatura per lei, è stato una fortuna per noi fan, perché ci ha restituito la regina delle pornostar.

Tori Black is back, e con lei ci sono, tra le altre, Adriana Chechik, una madreperla, e Aidra Fox, le cui performance sono da orgasmo garantito. Ma quanto sono eccitanti Tori e Aidra su quel divano, a scambiarsi torride effusioni? Non c’è pratica a cui non rendano massimo onore. Il porno, se ti piace farlo, ti si legge in faccia: da Tori Black, dal suo sguardo magnetico, traspare la sua immensa passione per il sesso, quella scintilla che la riporta ogni volta sul set, e che la spinge ad andare oltre, oltrepassare ogni limite.

