Barbara Costa per Dagospia

“Manda affanculo il tuo orgoglio e leccamela/vedi di andare bene in fondo/mandami in orbita/fammi scoppiare/insomma, uomo, fai il tuo dovere”.

Ho mischiato un po’ di versi delle sue canzoni per un omaggio a lei, a Rihanna, 30 anni appena compiuti, già 15 di carriera, 250 milioni di dischi venduti, e il mondo ai suoi piedi. Tanti auguri, ragazza, e fine dei convenevoli, stomachevoli per la star come per la sottoscritta, e tu che mi leggi, se sei una giudiziosa persona tutto dovere casa e famiglia, vedi di cliccare altrove, perché adesso il discorso si fa scorretto oltre ogni limite.

Parlo di Rihanna, e allora parlo di una rovinosa femmina strafottente, maleducata, misogina, antifemminista, violenta, nonché nemica mediatica di donne senza arte né parte ma privilegiate in quanto sposate a cazzi ricchi, ma pure di una che viene dal niente ed è riuscita ad avere tutto, ovvero soldi, fama, gloria, lusso e sesso con donne e uomini più belli al mondo, e te lo sbatte in faccia.

Rihanna lo ostenta e le frega zero di piacerti, di dirti grazie e creare empatia, di fare la dolce ragazza in cerca di un marito che le fa fare tanti figli mocciolosi e cacosi e frignanti. A Rihanna solo l’idea di partorire fa orrore, quando vorrà un bimbo magari lo farà surrogato, così chi è contro i pargoletti in provetta e blatera per la santa famiglia tradizionale con mammina e papino e gnegnegne, avrà modo di indignarsi e di lisciarsi la coscienza.

La sacralità della famiglia? Rihanna è figlia di due sbandati senza un soldo, di un padre strafatto di crack e ubriacone che vendeva stracci e non faceva altro che litigare con la moglie davanti ai figli in un bungalow di tre stanze da dividere in otto.

Due genitori il cui divorzio per Rihanna è stata una liberazione, mentre una vera botta di culo è stata quella di essere notata da un talent-scout mentre cantava in un localetto delle natie Barbados, uno che non si è rivelato un porco interessato a scoparsi carne fresca, ma che l’ha presentata al Dio dei produttori cioè Jay-Z, che l’ha messa sotto contratto all’istante.

Rihanna è una popstar costruita il giusto, nel senso che sa come atteggiarsi sul palco e fartelo rizzare muovendosi e strusciandosi ovunque come una gatta in calore, ma la sua volontà di emergere, sommata all’ambizione di riprendersi con gli interessi tutto quello che un’infanzia disgraziata le ha negato, non si programmano a tavolino.

Rihanna è diversa, i suoi dischi sono diversi, non solo sono scritti e prodotti dal gotha della musica mondiale e cantati con passione, ma sono autentici. Autentica la sua rabbia, la sua voglia di rivalsa, il suo non trovarsi a suo agio con niente, il suo non accontentarsi, il suo dirtelo in faccia che non le piaci.

Autentica la sua fame di successo, di soldi e potere, di sedersi su quel trono dorato a gambe aperte come nel video di Pour it up, e di rollarsi una canna con le banconote guadagnate. Perché Rihanna è anche questo, una che rolla canne, le fuma e lo posta sui social. Rihanna manda in frantumi ogni giudizio perbenista e ipocrita sulle droghe leggere, e glielo riconosco io che non ho mai preso né fumato nulla, nemmeno il legale ma nocivissimo tabacco, né bevo alcol, ma sono arcistufa della disinformazione che gira su questo argomento, e penso che sarebbe ora almeno di iniziare a farci su un discorso meno colpevolista ma più consapevole.

Rihanna della correttezza se ne fotte, se Instagram le censura le chiappe sposta la foto su Twitter in culo a Zuckerberg, si lascia scivolare tutto addosso beata lei, come se ne sbatte dell’amore e di ogni sentimento che non sia attrazione sincera tra due persone, e se è attrazione omosex, tanto meglio. In questi anni, si è portata a letto tra gli altri Drake, Miley Cyrus, Katy Perry, DiCaprio, Cara Delevingne, Justin Timberlake, lui sì uno sballo a letto, e Justin con Rihanna ha messo le corna a Jessica Biel.

Quanto ci sia di vero o di gossip non lo so, non mi interessa, fatto sta che quando Rihanna ha scopato Shakira per 3' e 25" nel video Can’t remember to forget you, la Colombia e gli imam si sono tanto incazzati, gli stessi che scommetto le cliccano per masturbarsi, e gli imam per primi.

E per finire, lode alla Rihanna “giustiziera” di uomini mascalzoni che la fanno soffrire, o le fanno un torto qualsiasi, ma soprattutto provano a metterle le mani addosso. Memore di quanto passato con quell’imbecille di Chris Brown quando aveva 20 anni e s’era convinta di cambiarlo, e dopo aver compreso che le persone non cambiano per volere altrui, Rihanna ha finora fintamente ucciso nei suoi video “solo” tre uomini.

Video scorrettissimi, parental advisory come le sue canzoni, dove armi e sangue e vendetta e violenza la fanno da padroni. Ma quella di Rihanna è coerenza, lei giudica il mondo una giungla senza perdono, dove vince sempre il più forte e mai il più buono e giusto. Ha per caso torto? E a una tosta così, chi ha il coraggio di dirle che tutto quel grasso messo su ultimamente è un insulto alla sua bellezza e che la aspettiamo sexy e conturbante e sfacciata e stronza com’è sempre stata?

