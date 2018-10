BITONCI, BIS TONTO - NEL TELE-SCAZZO CON LA FORZISTA LARA COMI (“CHIEDI A LA7 DI DARTI UN PROGRAMMA DI CUCINA”), IL SOTTOSEGRETARIO DELLA LEGA PESTA DUE MERDONI CON UN PIEDE SOLO: FA INCAZZARE LE DONNE CON LA SPARATA SESSISTA E FA INFURIARE ANCHE LA COMPAGNA DI SALVINI, ELISA ISOARDI, CHE IL PROGRAMMA DI CUCINA LO CONDUCE DAVVERO… - VIDEO

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Dopo che il rettore della Normale di Pisa aveva denunciato l' impossibilità di promuovere le professoresse, anche un sottosegretario del governo della Revolución ha inteso portare il suo contributo alle discussioni sulla parità. Intervenendo a «Omnibus», il leghista Massimo Bitonci ha zittito così la forzista Lara Comi, che lo incalzava sull' Alta Velocità: «Se vuoi fare la conduttrice, chiedi a La7 che ti diano una trasmissione di cucina».

Se avesse detto «cucito», non avrebbe avuto problemi e anche gli amici illuminati del Bitonci - il sultano delle Ottanta Sottane e Fred di «Wilma, dammi la clava» - avrebbero sostenuto calorosamente l'iniziativa. Purtroppo Bitonci ha detto «cucina». E, per una sfortunata coincidenza, la conduttrice del più famoso programma di cucina è la compagna del capo, Elisa Isoardi, che non avrà gioito nel vedere il proprio lavoro ridotto a sfregio sessista.

Bitonci va capito. Il suo è stato un riflesso condizionato. Nel nuovo catasto del Popolo la cucina sarà adibita a gineceo, affinché le bambine vi imparino a cuocere le torte, invece di continuare a perdere tempo sui libri, ché poi si sa dove si va a finire: in tv, a fare domande scomode ai maschi alfa come Bitonci. Ma temo che una simile giustificazione non basterà. Salvini ieri era a Mosca e potrebbe invitare Bitonci a raggiungerlo per chiarimenti. Non ci vada, onorevole. Da Mosca alla Siberia il passo è breve. E nella tundra i programmi di cucina sono condotti in prevalenza da orsi.

Fabrizio de Feo per “il Giornale”

Incidente diplomatico tra Forza Italia e Lega. Il casus belli è una battuta dal sapore sessista del sottosegretario all' Economia Massimo Bitonci pronunciata di prima mattina nel corso di Omnibus su La7. Alla domanda dell' europarlamentare azzurra che punta ad accendere i riflettori su uno dei grandi nodi irrisolti della maggioranza, quello della Tav - «La fate o non la fate?» - il sottosegretario leghista risponde: «Non sei la conduttrice, potresti chiedere a La7 di fare un programma di cucina».

La frase fa scattare la reazione compatta delle parlamentari azzurre con la richiesta di scuse ufficiali. E non manca chi fa notare che la stessa fidanzata di Matteo Salvini, Elisa Isoardi, conduce un programma di cucina su Rai Uno, «La prova del cuoco». «Abbiamo atteso finora senza successo - si legge nel comunicato del gruppo di Forza Italia alla Camera - che l' onorevole Massimo Bitonci si scusasse con l' onorevole Lara Comi dopo le offese gratuite, sgradevoli e sessiste che le ha rivolto stamattina durante una trasmissione televisiva.

L' educazione innanzitutto e il rispetto avrebbero preteso un gesto di ravvedimento da parte di Bitonci. Non ci resta che prendere atto che il diavolo della maleducazione ha fatto la pentola e quello della mancanza di rispetto pure il coperchio. Siamo sconcertati dall' assenza di sensibilità dell' onorevole Bitonci e ci aspettiamo almeno un intervento da parte del suo partito».

A denunciare per prima su Twitter la frase è Mariastella Gelmini: «Davvero sgradevoli le parole di Massimo Bitonci. Un atteggiamento, quello del sottosegretario leghista, insultante per tutte le donne. Aspettiamo le sue scuse. Solidarietà all' amica Lara». Non mancano le battute con cui le parlamentari azzurre rispediscono al mittente la sortita dialettica dell' ex sindaco di Padova (sul tema esiste persino un libro che si chiama «Stai zitta e va' in cucina» che racconta la storia degli insulti, delle discriminazioni e dei pregiudizi politici nei confronti delle donne).

Catia Polidori attacca: «Come si permette di dire a una donna, di qualunque partito, di dedicarsi alla cucina?! Si vergogni! E vada piuttosto lui a pulire gli studi di Masterchef!». Ribalta la prospettiva Mara Carfagna: «Speriamo che Bitonci sia migliore ai fornelli che in politica, così, quando resterà lui a casa a cucinare, sarà Lara Comi a governare e finalmente la Tav si farà».