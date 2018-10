24 ott 2018 18:24

LA BOMBA IN DIRETTA - EVACUATI GLI STUDI DELLA CNN E IL CENTRO TIME WARNER A NEW YORK PER UN ALTRO ORDIGNO ESPLOSIVO, GLI ANCHORMAN CONTINUANO LA DIRETTA DALLA STRADA - IL PACCO BOMBA INVIATO AL TIME WARNER CENTER ERA INDIRIZZATO A JOHN BRENNAN, EX NUMERO UNO DELLA CIA SPESSO OSPITE NEGLI STUDI DELLA CNN COME COMMENTATORE - LA BOMBA È STATA PORTATA DAGLI ARTIFICIERI NEL BRONX PER FARLA BRILLARE IN UN LUOGO SICURO