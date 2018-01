VIDEO - CLAUDIO SANTAMARIA PARLA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DELLA MOGLIE FRANCESCA BARRA: ‘SÌ, VOTO PD PER SOSTENERE LEI’

Alberto Dandolo per ‘Oggi’

1.STEFANIA ORLANDO TRA RAI E MEDIASET

Stefania Orlando, 51, ormai è la star di TeleNorba, emittente assai seguita al Sud. Si mormora però che la conduttrice sia molto corteggiata anche da mamma Rai e che a Mediaset stiano facendo fuoco e fiamme per averla nel prossimo Gf Vip. Chi la spunterà?

2.PAOLA CARUSO “TENTATRICE”

Per Paola Caruso, 33, reduce dall’Isola dei Famosi spagnola, sarebbe pronto un ruolo come “tentatrice” nella prima edizione della versione vip di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo autunno proprio su Canale 5. Sarà vero? Ah, saperlo…

3.CLAUDIA GALANTI LASCIA IL SUO LUCA

Proprio Oggi aveva annunciato la nascita del nuovo amore tra Claudia Galanti, 36, e Luca Baronchelli, giovane imprenditore già legato a Elenoire Casalegno. Ma pare che la showgirl abbia già lasciato il neo-fidanzato sentenziando: «Sei un bambino viziato e parli troppo!». La fine di un legame? Ah, saperlo…

4.BARRA: «VI SPIEGO IL MIO NO ALL’ISOLA»

Francesca Barra, 39, e l’attore Claudio Santamaria, 43, sono sempre più innamorati (qualcuno ha parlato di un loro presunto «sì» in Vietnam). La giornalista figurava anche tra i papabili concorrenti dell’Isola dei famosi e si è supposto che a frenarla sia stato proprio il compagno. Ma Francesca ci rivela: «È stata una mia scelta, Claudio non c’entra nulla. Mai e poi mai avrei accettato di partecipare a quel reality».

5.NATALIA BUSH TRA INTIMO E TV

È tornata a sorpresa a Milano la giunonica modella spagnola Natalia Bush, 33. Ed è tornata per scattare un servizio pubblicitario per una nota marca di biancheria intima. Si mormora però che Natalia abbia anche incontrato a cena un notissimo dirigente Mediaset. Cosa bolle davvero in pentola per lei in quel del Biscione? Ah, saperlo…

6.ELETTRA DIVENTA POP

Elettra Lamborghini, 23, dopo aver rifiutato di naufragare sull’Isola dei famosi per incompatibilità “epidermica” con Francesca Cipriani («È troppo trash», ha detto senza scomporsi Elettra), vuole diventare una star della disco-music mondiale. E non ha perso tempo: ha già firmato un contratto con una major. L’ambizione non le manca. E la voce?

7.LA CONDUTTRICE E LA DIETA MISTERIOSA

La bionda e famosissima conduttrice ha perso quasi 15 chili. Metodo Lemme o dieta iper proteica? Ah, saperlo...

8.UNA GIORNALISTA AL «GRANDE FRATELLO»

Per la prossima edizione del Gf sembra che né la showgirl latina né l’attrice dell’est l’abbiano spuntata. Alla conduzione potrebbe esserci una amatissima giornalista. Chi è?

9.LA VALLETTA SPOSATA AMA L’ATTORE

La famosa valletta ex di un calciatore pare abbia una passionaccia per un attore. Come reagirà il suo “amato” marito? Ah, saperlo...

