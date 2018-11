LA BRAMA DI IRAMA SI CHIAMA GIULIA DE LELLIS – BACI APPASSIONATI E CENETTE ROMANTICHE, IL CANTANTE VINCITORE DI ‘AMICI’ IN LOVE CON L’INFLUENCER - TUTTE LE EX SI SCAGLIANO CONTRO DI LUI: “FALSITÀ E INCOERENZA, PRIMA O POI VENGONO FUORI, BABY - DOPO TUTTO QUELLO CHE C’È STATO TRA DI NOI… QUESTO È QUELLO CHE SEI… UNO SFIGATO”

irama de lellis

Da www.ilfattoquotidiano.it

È ufficiale: Irama e Giulia De Lellis sono fidanzati. A rivelare pubblicamente la loro relazione è stata Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata di Tu Si Que Vales: “So che ti sei fidanzato…” gli ha chiesto la padrona di casa. Lui è scoppiato a ridere e le telecamere hanno prontamente inquadrato una raggiante De Lellis tra il pubblico. Come se non bastasse poi, il settimanale Chi li ha pizzicati durante una cena romantica in atteggiamenti molto intimi e ha immortalato anche un bacio tra i due.

irama de lellis

Ma la notizia non è stata presa bene dalle ex fidanzate di Irama, che subito si sono scagliate contro di lui sui social. La prima è Giulia Tascione, che ha accusato Irama di averla presa in giro: “Falsità e incoerenza prima o poi vengono fuori. Io lo dissi baby”. La seconda è l’ex collega Nicole Vergani, che si è sfogata su Instagram Stories. La terza è la ballerina Ana Yanirsa, protagonista del video di “Nera” che ha commentato: “Dopo tutto quello che c’è stato tra di noi… questo è quello che sei, bravo!”. Dulcis in fundo, anche l’influencer Megghi Galo, nelle sue stories, ha parlato male di Irama, definendolo semplicemente “uno sfigato”.

Come se non bastasse, Giulia de Lellis non gode di buona reputazione fra le fan di Irama che subito hanno attaccato il cantante, accusandolo di aver costruito ad hoc questa relazione per creare “hype” su di lui proprio ora che è uscito il suo nuovo album.

irama de lellis

Dopo la fine dell’amore con l’ex tronista Andrea Damante, erano stati diversi i flirt attribuiti all’ex gieffina ma nessuno di questi era mai stato confermato: ora invece, sembra proprio che con il vincitore dell’ultima edizione di Amici sia nato l’amore. I due si frequentano ormai da un mese, ovvero da quando lei ha pubblicato una foto su Instagram con in mano l’ultimo album di lui.

giulia de lellis 8 giulia de lellis 6 giulia de lellis 5 giulia de lellis 7 giulia de lellis 4 giulia de lellis 9 giulia de lellis 2 giulia de lellis 3 giulia de lellis 17 giulia de lellis 16 giulia de lellis 11 giulia de lellis 12 giulia de lellis 13 de lellis giulia de lellis 1 damante de lellis giulia de lellis 14 giulia de lellis 10 damante de lellis giulia de lellis 15 giulia de lellis 6 giulia de lellis 5 giulia de lellis 1 giulia de lellis 2 andrea damante giulia de lellis giulia de lellis giulia de lellis 3 damante de lellis giulia de lellis damante de lellis damante de lellis giulia de lellis andrea damante giulia de lellis 4 giulia de lellis davanti alle domande di cultura giulia de lellis GIULIA DE LELLIS giulia de lellis andrea damante mutande giulia de lellis 3 giulia de lellis 7 giulia de lellis giulia de lellis 6 giulia de lellis ignara della vita giulia de lellis 3 giulia de lellis 2 giulia de lellis 4 giulia de lellis 5 signorini contro giulia de lellis irama amici