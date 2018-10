LA BUONA NOVELLA – CARRAMBA, CHE SORPRESE: RAFFA TORNA CON UN ALBUM E IN TV SU RAI3. ECCO QUANDO - SIGMUND FREUD, PADRE DELLA PSICOANALISI, PER LO JUDOKA FABIO BASILE È UN CALCIATORE. PER GIULIA SALEMI IL TIBET È UN FIUME E "SALTO DELLA QUAGLIA" VUOL DIRE "SALTO DI QUALITÀ" (CIAO CORE) – DA MARCHESA A 'ESTETISTA' D’ARAGONA, LA FURIA DI DANIELA DEL SECCO SULL’EX VELINO ELIA FONGARO - JAGGER SUL LAGO DI COMO

Per Raffaella Carrà è Natale in anticipo

Secondo quanto riportato da alcuni siti, in primavera ci dovremmo aspettare il ritorno di Raffaella Carrà in televisione e precisamente su Rai Tre: per il momento nessuna conferma dalla diretta interessata anche se il programma dovrebbe ricalcare il mitico Pronto Raffaella. Si parla anche di una sua tournée che servirebbe a lanciare Ogni volta che è Natale, suo ultimo album.

Litigata al ristorante per Monsè e Mosetti

Sono volati stracci, insulti, urla, e ringraziate Dio se non son volati anche bicchieri e tavolini tra Antonella Mosetti e Maria Monsè all'apertura del ristorante Clorofilla, vicino Campo de' Fiori a Roma, dove tra gli ospiti c'erano Sandra Milo e Giacomo Urtis che festeggiava il compleanno. Verso la fine della serata, quando gli ospiti iniziavano a scemare, sono partite parolone e parolacce.

La Monsè è uscita dal locale col marito Salvatore Paravia e la Mosetti l'ha raggiunta fuori, continuando a sbraitare, davvero fuori dai gangheri. Tanto che Maria impaurita chiedeva al marito di intervenire e Antonella veniva tranquillizzata dall'amico. Il motivo? Top secret.

Marchesa per titolo... comprato?

In tanti si chiedono se la marchesa Daniela del Secco d'Aragona abbia veramente il titolo nobiliare. I titoli si possono comprare e può darsi lo abbia fatto anche lei. Solo che c'è quel "del" in più: a Roma esistono i Secco d'Aragona. La sua è comunque una bella interpretazione, quasi come quando aveva lanciato una linea di prodotti di bellezza.

L'ultimo a far perdere la pazienza alla sedicente marchesa è stato l'ex velino Elia Fongaro. Durante un brindisi il ragazzo ha detto: «Da oggi non sarai più Marchesa d’Aragona, ma Estetista d’Aragona». E lei ha risposto: «Sei un saccente e presuntuoso». Attendiamo sviluppi.

Mara Fasone come Sara Affi Fella?

Le storia si ripete. La nuova tronista Mara Fasone ripercorre le orme di Sara Affi Fella: Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, ha detto che la Fasone avrebbe tenuto nascosto alla produzione di sentire ancora l'ex fidanzato.

Fabrizio Corona sbotta contro la Blasi

Ilary Blasi ha detto che Corona cambia idea ogni venti minuti e la risposta non si è fatta attendere. Corona ha scritto su Instagram: «Peccato che Ilary Blasi il diritto di replica non vuole concedermelo, perché si spaventa, mi ha messo un veto pesantissimo, dopo un accordo già trovato. Dovevo essere in trasmissione, ma chissà come mai, tutto sospeso. Forse per i due anni di silenzio? O forse è difficile dialogare in diretta con una persona colta, preparata, che legge e studia o forse è più semplice attaccarla, senza far sì che lei si possa difendere.Ilary Blasi, io sono qui, sto aspettando solo te».

Le foto di Convertini per i bimbi

Terre des Hommes Italia, in collaborazione con la Regione Lombardia, organizza la mostra "La loro vita non è un gioco. Acqua, salute e istruzione per i bambini del Myanmar". Dal 25 ottobre al 14 novembre saranno esposte, alla Sala Espositiva della Regione Lombardia, le foto realizzate in Myanmar dal testimonial Beppe Convertini.?

Al Grande fratello Freud gioca a calcio

Tempo di cultura al Grande Fratello Vip. Sigmund Freud, padre della psicoanalisi, per lo judoka Fabio Basile è un calciatore. Dopo di lui ci si è messa Giulia Salemi con acrobazie linguistiche e geografiche: per la ragazza il Tibet è un fiume e "salto della quaglia" vuol dire "salto di qualità". Potrebbe battere la De Lellis, che ha partecipato alla scorsa edizione del reality: per lei l'Everest era il vulcano più grande d'Italia, Anna Magnani e Claudia Cardinale non sono mai esistite e Ugo Tognazzi era uno chef. In molti però pensano che Giulia Salemi sia una furbacchiona e lo stia facendo per gioco.

Lady Gaga insegue Barbra Streisand

Lady Gaga ripercorre la carriera di Barbra Streisand. Dopo A Star is Born, film in odore di Oscar, la popstar avrebbe deciso di bissare con un altro classico reso leggendario dalla Streisand, Funny Girl. Rosie O’Donnell ha infatti annunciato che farà parte del revival a Broadway, nei panni della madre della protagonista Fanny Brice. E ad interpretare quest’ultima sarà Lady Gaga. La Streisand ha interpretato Fanny sia a teatro, nel 1964, che al cinema, nel 1968, quando vinse l’Oscar come miglior attrice. Inoltre Lady Germanotta potrebbe interpretare la perfida Ursula nel film remake di La Sirenetta

Guai pendenti su Chiara Ferragni

In Internet, tutti contro la blogger Chiara Ferragni che ha firmato una bottiglia d'acqua venduta a 8 euro. Molti scrivono «Uno schiaffo alla povertà», ma in ogni caso per lei è tutta pubblicità. Quando è scoppiata la polemica era a New York e, a causa di un orecchino troppo pesante, le si è stappato il lobo di un orecchio che è stato presto ricucito (sotto, da Instagram).

Teatro Manzoni

Il Teatro Manzoni di Milano ha festeggiato i 40 anni di gestione Fininvest. Era il 1978 quando Silvio Berlusconi intervenne per preservare la storica sala milanese dalla trasformazione in centro commerciale, affidandone la gestione a un appassionato e capace uomo di teatro come Luigi Foscale, alla cui scomparsa nel 2000 è succeduta la moglie Walda, recentemente mancata. In occasione di questa ricorrenza è stato consegnato il Premio Foscale per il Teatro ad alcuni degli artisti che in questi 40 anni hanno calcato lo storico palcoscenico.

Silvio Berlusconi ha ricordato la gloriosa storia del Teatro Manzoni, i numerosi spettacoli e gli straordinari attori che si sono succeduti sul palcoscenico nel tempo: «Per me il fascino del teatro resta immutabile. Il motivo mi pare lo abbia ben colto il grande scrittore francese Victor Hugo. "Il teatro" ha scritto "non è il paese della realtà, ma è il paese del vero. Perché ci sono cuori umani dietro le quinte, ci sono cuori umani sul palco, ci sono cuori umani in sala". È proprio così».

Jagger recita sul lago di Como

La produzione di The Burnt Orange Heresy (più o meno" L’eresia dell’arancia bruciata") è iniziata la settimana scorsa sul Lago di Como. È l’ennesimo film americano dopo Murder Mystery (con Jennifer Aniston e Adam Sandler) girato sul lago a luglio e agosto scorsi e che ha fatto impazzire il Lario (con la chiusura di molte strade). Ormai il Lago di Como è una succursale di Hollywood, ricordiamo che George Clooney ha la sua casa più amata a Laglio, villa Oleandra, «E non ho nessuna intenzione di venderla», ci ha sottolineato (e speriamo sia sincero).

Ma torniamo a The Burnt Orange Heresy, un film thriller: colpisce che il regista sia italiano, Giuseppe Capotondi (quello di Suburra) e che gli abbiano messo a disposizione attori come Christopher Walken e Donald Sutherland (già abituato a lavorare in Italia). Ma quello che colpisce ancor più è che, nel ruolo di un mercante d’arte, ci sarà il mitico Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones. Pare che l’arrivo di Mick rimarrà segreto per via dell’assedio dei fan che potrebbero disturbare le riprese. Ma tranquilli, appena lo sapremo lo comunicheremo su questa pagine.

Festa a casa Perrone

Cosa ci fanno insieme l’ attrice Valeria Graci con il collega Calogero Macaluso e la neo regista Mirca Viola, a casa del press agent Angelo Perrone? Le due hanno festeggiato i 50 anni del biondo siciliano e stanno progettando di fare un cortometraggio, diretto appunto da Mirca Viola, ambientato in Turchia , dove Macaluso perderà la testa per la Graci. «Mi piacciono gli amori imprevisti» ha commentato Mirca, «e loro sono una coppia molto originale ». Non ci resta che attendere, quindi. Alla bella serata c'era anche la conduttrice di Storie italiane Eleonora Daniele (42 anni, sopra con Angelo Perrone, e sulla destra Rita Rusic, 58). Sotto un altro divertente momento della serata, con Valeria Graci, 38, Calogero Macaluso, 50, e in basso nella foto Mirca Viola, 50.

Tutti lo vogliono.L’inarrestabile Luca Avallone, prosegue il suo grande successo con l’entrata nel cast della serie tv Rai “Il Paradiso delle Signore 3 – Daily” in cui interpreta l’ambizioso sognatore e musicista Paolo Bianchi, che cercherà in tutti i modi di far conciliare i suoi studi universitari con la smisurata passione per la musica e non solo.Tra i suoi ultimi lavori cinematografici lo ricordiamo nel film italofrancese Hannah di Andrea Pallaoro, presentato in concorso ufficiale a Venezia 74, accanto a Charlotte Rampling vincitrice della Coppa Volpi, nel film di Ridley Scott “Tutti i soldi del mondo” e nell’opera prima di Sasha Alessandra Carlesi “Le grida del silenzio” in cui ha interpretato un ragazzo della Roma bene con una tormentata storia d’amore.

“Evidentemente la “reclusione” dà le traveggole. Sono contento, orgoglioso e soddisfatto del mio lavoro e di quanto percepisco! Ci tenevo a dirlo!”. Questo é quanto ha detto della mamma Eleonora Giorgi la quale aveva sbottato dicendo che il figlio, inviato televisivo, é pagato poco dalla produzione di Maria De Filippi. L'attrice pare non si renda conto che le telecamere funzionano ventiquattro ore su ventiquattro e si lascia andare a commenti acidi: li ha fatti su Zucchero, Benedetta Mazza e Matteo Branciamore, attore de "I Cesaroni".La Fascino, casa produttrice di Maria De Filippi, ha lasciato intendere che la Giorgi non si riferisse a Uomini e Donne, ma a un altro programma.Ora se ne é uscita dalla casa....

Accolta come una vera icona, nel corso della serata ELLE Woman in Hollywood da Jennifer Lopez che l'ha abbracciata e baciata, con uno splendido abito di Marc Jacobs,Lady Gaga ha finalmente presentato Christian Carino come suo fidanzato, anzi, come suo futuro sposo. Dal palco la popstar ha detto:“Grazie a tutti gli amori della mia vita. Bobby, ti amo. Tutti e voi cinque al tavolo. Il mio fidanzato, Christian. Tutti gli amori della mia vita che si prendono cura di me ogni giorno. E a Ryan Murphy, grazie per avermi dato il mio primo ruolo da protagonista in AHS: Hotel. Lo sai che il Golden Globe è tuo”. Carino é anche il suo agente ed é amatissimo da Joe, il padre de Lady Gaga.

