LA BUONA NOVELLA – ROSANNA CANCELLIERI CANCELLA LA FERRAGNI: “CHE ORRORE” - AL “GF VIP” FRANCESCO MONTE SI SFOGA RICORDANDO L'EX CECILIA RODRIGUEZ: “È STATA LA STORIA PIÙ IMPORTANTE DELLA MIA VITA. ORA DEVO VIVERE IL MIO DOLORE...” – VOLANO LE BORSETTATE SUI SOCIAL TRA LISA FUSCO E AIDA NIZAR - SCINTILLE DIETRO LE QUINTE DI 'UOMINI E DONNE'...

Ivan Rota per Novella 2000

Francesco Monte al Grande Fratello Vip ha ricordato l'ex Cecilia Rodriguez: «È stata la storia più importante della mia vita (...) le cose che mi hanno fatto innamorare non sono cambiate. (...) Adesso devo vivere il mio dolore. Soprattutto dentro questa casa, io qui ho una doppia botta psicologica. Basta che guardo il salotto, il muro o vado in camera da letto. (...) Sono più contento che sia andata così, che si sono messi insieme (Cecilia e Ignazio Moser, ndr) e si è creata una storia, piuttosto che se fosse stata solo un’avventura».

Quante critiche per Chiara Ferragni

Cosa avrà mai fatto la blogger Chiara Ferragni alla giornalista di moda Rosanna Cancellieri? Non si sa, ma la Cancellieri, ospite a Vieni da me condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, si è scagliata contro la moglie di Fedez dicendo: «La Ferragni non la voglio neanche guardare, che orrore. È come se io passassi davanti alle vetrine dei negozi, mi facessi una foto, la postassi sui social network e diventassi un’esperta di moda. Ma dai... Mi invitavano sempre alle sfilate e come tutti i giornalisti volevo raccontare quello che vedevo, così mi sono avvicinata al mondo della moda».

Lisa Fusco e Aida, bisticcio sui social

Aida Nazar, la concorrente spagnola dello scorso Grande Fratello, ha scritto sui social «Lisa (Fusco, ndr) eliminata, non la conosco. Mamma mia che scarpe, che volgare!». La Fusco ha risposto: «E tu chi saresti? (...) sei la regina della volgarità! Sei costretta a venire in Italia perché in Spagna ti hanno cacciata! Prima di parlare di me sciacquati la bocca perché sei mia ospite qui in Italia». Mica troppo grandi sorelle.

Tre reggiseni, uno per Chiambretti

Nei corridoi di Mediaset, uno stendino abbandonato: sulle grucce tre reggiseni accompagnati dalle scritte Piero Chiambretti, Barbara d'Urso e Federica Panicucci. Chiambretti? Sì, avete letto bene, ma l'arcano é stato presto svelato: erano destinati a tre donne ospiti dei programmi dei tre conduttori.

Ariana Grande, grandi problemi

Ariana Grande é preoccupata: il fratello Frankie Grande posta foto in cui appare quasi nudo e la cantante ha paura che questo possa essere per lei un boomerang. Ha cercato in tutti i modi di convincere il fratello a smetterla, ma non c'é stato modo. Anzi: Frankie pare abbia intenzione di fare l'attore hard.

Chalamet e Lily Rose Depp, coppia d'oro

L'attore di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Timothée Chalamet, non sarebbe più single. L'attore è stato visto con Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. C'è una nuova coppia d'oro a Hollywood?

Ivan Rota per Dagospia

- Se possiamo credere che due popstar come Madonna e Lady Gaga abbiano attinto dalla grande Loredana Berté per i loro look, ci risulta più difficile credere che abbiano copiato Ilona Staller, alias Cicciolina, ma l'ex pornostar ne è convinta e ha pubblicato il seguente post: “Carissima Madonna , mi fa piacere che mi hai imitata vuol dire che ti piace il mio stile! Del resto anche Lady Gaga ha utilizzato le mie idee nell' abbigliamento dei suoi spettacoli e ne sono contenta." Convinta lei.

- Scintille dietro le quinte di Uomini e Donne: non corre buon sangue tra le troniste Teresa Langella, già concorrente di Temptation Island e già nel programma come pretendente di Leonardo Greco e Andrea Angelini, e Mara Fasone, finalista anni orsono a Miss Universo Italia. Le due ragazze continuano a punzecchiarsi e pare che la causa di questo sia un corteggiatore sul quale hanno puntato gli occhi entrambe.

- Il rapper Young Signorino, consacrato anche dalla televisione generalista grazie a Piero Chiambretti che lo ha voluto ospite nella scorsa edizione di Matrix, ha sposato Jessica Loren conosciuta solo cinque mesi fa. La ragazza stranamente sul suo profilo Instagram non accetta uomini. Il cantante, idolo dei ragazzini, ci ha tenuto a precisare che la moglie non é in dolce attesa: “Per rispetto di mia moglie mi sento di smentire la faccenda ‘Young Signorino ha un figlio’, come già spiegato nell’intervista di Noisey sono stato obbligato a dire/fare certe cose. Quindi: ho una moglie, non ho un figlio, ma avrò un figlio spero presto”

- Evento per la mostra Celeblueation, un omaggio alla carriera di Renato Balestra :Il mondo blu Balestra, tra abiti sontuosi e preziosi ricami che hanno fatto la storia della moda Italiana, ha accolto gli ospiti, che si sono in seguito accomodati nel maestoso Salone delle Feste del Piermarini alla Villa Reale di Monza per il Charity Gala Dinner promosso dalla Fondazione ASM per la Salute dell’Infanzia, (a cui sono destinati i proventi della serata), presieduta da Marinella Di Capua.La mostra proseguirà a Napoli, Firenze, Forte dei Marmi, Trieste e sono previste tappe anche all’estero .

- La voce del soprano Samantha Pisani e il violino di Saule Kilaite hanno accompagnato la magica serata a cui sono intervenuti: il couturier Renato Balestra con le figlie Fabiana e Federica, il Sindaco di Monza Dario Allievi, Massimiliano Longo, Piero Addis . Erano presenti alla serata, oltre a Raffaello Tonon che l’ha condotta, Enzo Miccio, Umberto e Annalisa Paolucci, Maureen Salmona, Elio e Mercedes Catania, Alessandra De Marco, Lucio e Francesca Stanca, Anna Repellini, Tania Missoni e molti altri.

- L’Astemia Pentita, la prima cantina vitivinicola pop nata dalla volontà dell’eclettica e visionaria imprenditrice piemontese Sandra Vezza, annuncia la sua apertura ufficiale. Nel territorio di Barolo proprio sulla collina dei Cannubi, dove storicamente è nato il Barolo e dove il crinale che ospitai vigneti più preziosi delle Langhe inizia a salire verso il centro del paese, sorgela scultorea cantina de L’’Astemia Pentita. Ed è proprio l’imprenditrice Sandra Vezza a dichiararsi con questa avventura “astemia pentita”; il nome della cantina, infatti, racconta già in sé la nascita del progetto: Sandra Vezza, da sempre astemia, con la decisione di dedicarsi alla produzione vitivinicola annuncia definitivamente il proprio pentimento.

- Dopo un'estate con concerti sold out, Cristiano Malgioglio si sta godendo un periodo di tranquillità in attesa dell'inizio del nuovo programma di Piero Chiambretti "La Repubblica delle Donne". Eccolo a cena alla Bottega Sicula a Milano con il patron Chef Sebastien.

E’ stato fortemente voluto e ideato da Giovanni Bozzetti, presidente di EFG Consulting e referente unico per l’Italia della Camera di Commercio di Abu Dhabi e di Sharjah Investment Authority. l'evento alla Società Umanitaria a Milano.A sfilare in passerella le raffinate creazioni “made in Italy” di Lidia Cardinale . L'imprenditore e la stilista sono soci al cinquanta per cento e stanno conquistando i mercati arabi.

- Grande cena nella casa viscontiana di Raffaella Curiel, la stilista per eccellenza delle signore meneghine. Al desco Beppe Pisani, Michela Zio e Francesco Butteri. La signora della moda ha raccontato divertenti aneddoti come la volta che fu rinchiusa per scherzo in una camera di un hotel con tanto di armadio che le bloccava la porta mentre dalla concierge l'avvisavano che nel suo showroom era arrivata una facoltosa cliente....

- L'imprenditore e il giornalista stanno vivendo una grande storia d'amore alla faccia di tutti. La gente parla e sparla, non crede alla liason, ma loro sono due anime "prave" e i gusti, in tutti i campi, li accomunano....

