Nella serata di ieri, venerdì 16 novembre 2018, su Rai1 – dalle 21.34 alle 00.5 – la semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.397.000 spettatori pari al 21.61% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 alle 0.25 – la seconda puntata di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.061.000 spettatori pari al 16.06% di share (Scherzi a Parte a Parte della durata di 4 minuti: 1.204.000 – 13.79%).

In sovrapposizione Tale e Quale Show ottiene 4.386.811 spettatori e il 21.69% mentre Scherzi a Parte segna 3.191.996 e il 15.78%. Su Rai2 Nemo ha interessato 1.013.000 spettatori pari al 4.62% di share. Su Italia 1 Self/less ha intrattenuto 904.000 spettatori (4.22%). Su Rai3 Amiche da Morire ha raccolto davanti al video 1.211.000 spettatori pari ad uno share del 5.18%.

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.115.000 spettatori con il 6.23% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 865.000 spettatori con uno share del 4.82%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha raccolto 422.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Fratelli di Crozza segna 1.260.000 spettatori con il 5.3%. Su Real Time/+1 Bake Off raccoglie 814.000 spettatori pari al 3.4%. Sul 20 Il Signore degli Anelli ha raccolto 243.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 Maze Runner – La Fuga segna 411.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai Movie La Regola del Silenzio raccoglie 473.000 spettatori con il 2.05%.

Ascolti TV Access Prime Time

Alla Lavagna al 6.15% con la Parietti.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.030.000 spettatori con il 20.66%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 4.643.000 spettatori con uno share del 18.99%. Su Rai2 Quelli che Dopo il TG ha ottenuto 1.050.000 spettatori con il 4.26%. Su Italia1 CSI ha registrato 984.000 spettatori con il %. Su Rai3 Alla Lavagna raccoglie 1.417.000 spettatori con il 6.15% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.696.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.079.000 individui all’ascolto (4.58%), nella prima parte, e 1.081.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.950.000 spettatori (8.05%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 599.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove C’è Posto per 30 ha raccolto 255.000 spettatori con l’1.1%.

Preserale

Insinna torna in testa.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.179.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.532.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia La Sfida ha raccolto 2.811.000 spettatori (18%) mentre Caduta Libera ha interessato 4.155.000 spettatori (21.57%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 757.000 spettatori (4.22%) mentre NCIS 1.093.000 (5.06%). Su Italia1 Sport Mediaset ha informato 438.000 spettatori (2.42%). CSI New York ha totalizzato 573.000 spettatori (2.67%). Su Rai3 Blob segna 1.030.000 spettatori con il 4.67%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha raccolto 629.000 spettatori (3.14%) mentre Tempesta d’Amore ha radunato 986.000 individui all’ascolto (4.48%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 390.000 spettatori (share del 2.15%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 520.000 spettatori con il 2.4%.

Daytime Mattina

Bene Mattino Cinque anche se Storie Vere è leader.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 926.000 telespettatori con il 16.93%. Storie Italiane ha ottenuto 947.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 905.000 spettatori (16.1%) nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 892.000 spettatori (16.14%) nella prima parte e 851.000 spettatori (17.18%) nella seconda parte. Su Rai 2 5 Cose da Sapere ha raccolto 116.000 spettatori con l’1.98%. Su Italia 1 Law and Order Unità Speciale ottiene un ascolto di 143.000 spettatori pari al 2.84% di share. Su Rai3 Agorà convince 522.000 spettatori pari al 9.29% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 324.000 spettatori con il 6.56%. Tutta Salute ha interessato 330.000 spettatori con il 5.98%. Su Rete 4 Monk registra una media di 125.000 spettatori con share del 2.06%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 277.000 spettatori con il 4.77%. A seguire Coffee Break ha informato 277.000 spettatori pari al 5.5%.

Daytime Mezzogiorno

Forum ancora al di sopra del 19%.

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.201.000 spettatori con il 12.1% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.549.000 telespettatori con il 19.15%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 469.000 spettatori (7.52%), nella prima parte, e 1.048.000 spettatori (10.48%), nella seconda parte. Su Italia 1 Law and Order Unità Speciale ottiene un ascolto di 196.000 spettatori pari a 3.01% di share. Grande Fratello Vip è stato seguito da 648.000 spettatori con il 5.09%. Sport Mediaset ha ottenuto 841.000 spettatori con il 5.79%. Su Rai3 Chi l’Ha Visto 11.30? raccoglie 471.000 spettatori (6.99%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 948.000 spettatori (10.78%). Quante Storie ha raccolto 933.000 spettatori (7.55%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 152.000 spettatori con il 2.41%, nella prima parte, e 268.000 spettatori (2.39%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 712.000 (5.09%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 424.000 spettatori con share del 6.95% nella prima parte, e 605.000 spettatori con il 5.46% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore al 12.76%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.602.000 spettatori pari all’11.43% della platea. Il Paradiso delle Signore ha appassionato 1.492.000 spettatori pari al 12.76%. La Vita Diretta ha raccolto 1.494.000 spettatori con il 13.14%, nella prima parte, e 1.861.000 spettatori con il 14.61%, nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.707.000 spettatori con il 18.39%. Una Vita ha convinto 2.676.000 spettatori con il 18.4% di share. Uomini e Donne ha interessato 2.658.000 spettatori con il 20.73% (finale: 2.419.000 – 21.42%). Grande Fratello Vip è stato seguito da 2.597.000 spettatori con il 23.86%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.466.000 spettatori pari al 21.9% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.122.000 spettatori (17.8%), nella prima parte, a 2.401.000 spettatori (18.04%), nella seconda parte, e a 2.023.000 spettatori (13.83%), nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha ottenuto 890.000 spettatori con il 6.9%. Squadra Speciale Colonia ha raccolto 346.000 spettatori con il 3.06%, nel primo episodio, e 298.000 spettatori con il 2.48% nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 842.000 spettatori (5.73%), nel primo episodio, e 963.000 spettatori (6.62%), nel secondo episodio. Big Bang Theory ha divertito 708.000 spettatori pari al 5.17%. Young Sheldon ha interessato 632.000 spettatori con il 5%. La sitcom in prima visione Black-ish ha ottenuto 450.000 spettatori con il 3.88%. Friends ha appassionato 437.000 spettatori con il 3.57%. Grande Fratello Vip ha raccolto 289.000 spettatori con il 2.19%. Su Rai3 La Signora del West ha fatto compagnia a 471.000 spettatori (3.96%). Geo ha registrato 1.604.000 spettatori con il 12.17%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.069.000 spettatori con il 7.61%. Su La7 Tagadà ha interessato 450.000 spettatori (share del 3.08%), nella prima parte, e 496.000 spettatori (share del 3.95%), nella seconda parte. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 207.000 spettatori con l’1.7%.

Seconda Serata

Male Vianello, Confessione Reporter al 7.01% dopo Quarto Grado.

Su Rai1 TV7 è stato seguito da 900.000 spettatori con il 12.03% di share. Su Canale 5 Supercinema ha totalizzato una media di 738.000 spettatori pari ad uno share dell’11.45%. Su Rai2 Calcio e Mercato segna 157.000 spettatori con l’1.98%. Su Rai 3 Rabona – Il Colpo a Sorpresa segna 362.000 spettatori con il 2.25%. Su Italia1 Il Sesto Senso è visto da 312.000 spettatori (4.41%). Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 339.000 spettatori con il 7.01% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi raccoglie 424.000 spettatori e il 2.4%. Su Real Time/+1 Il Castello delle Cerimonie segna 397.000 spettatori e il 2.1%. Rivelo esordisce con 210.000 spettatori e il 2.1%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.058.000 (20.82%)

Ore 20.00 5.183.000 (23.34%)

TG2

Ore 13.00 2.175.000 (16.45%)

Ore 20.30 1.507.000 (6.33%)

TG3

Ore 14.25 1.670.000 (11.58%)

Ore 19.00 2.091.000 (11.56%)

TG5

Ore 13.00 2.801.000 (20.91%)

Ore 20.00 4.439.000 (19.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.214.000 (11.03%)

Ore 18.30 784.000 (5.25%)

TG4

Ore 12.00 303.000 (3.46%)

Ore 18.55 601.000 (3.39%)

TGLA7

Ore 13.30 662.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.220.000 (5.46%