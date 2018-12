CARNE TREMULA – LA PASIONARIA VEG DANIELA MARTANI SCATENATA A 'RADIO2': "IN ITALIA C'E' LA 'CARNECRAZIA', QUANDO SARO' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIETA VEGANA OBBLIGATORIA PER TUTTI. I MACELLAI? SI POSSONO RICONVERTIRE" – SU GIULIA DE LELLIS: "INDOSSA PELLICCE VERE. ORMAI LO FANNO SOLO GLI SFIGATI. L’ULTIMA VOLTA CHEL'HO ATTACCATA, ECCO COSA MI HA RISPOSTO..." - E POI PARLA DI UN NUOVO PROGETTO POLITICO…

Daniela Martani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte.

La pasionaria veg ha confermato la sua adesione ad un nuovo progetto politico: "Ho dato la mia adesione all'alleanza popolare ecologica, APE. Ormai da quando i verdi e il movimento animalista si sono estinti nessuno in Italia fa più nulla per l'ambiente. E invece questo dovrebbe essere uno dei principali temi di cui discutere. Possiamo anche parlare di economia e di lavoro, ma se respiriamo aria inquinata o beviamo acqua inquinata ogni cosa è inutile".

La Martani, poi, ha parlato scherzando delle misure che adotterà quando sarà presidente del consiglio: "Dieta vegana obbligatoria? Sì, per tutti. Carne bandita. Ormai tutti sanno che gli allevamenti intensivi stanno distruggendo il pianeta. La bistecca? Non ne hai bisogno, ti mangi pasta e fagioli, la verdura. I macellai? Si possono riconvertire, possono benissimo aprire un negozio di frutta e verdura, oppure una panetteria. Qualsiasi altra cosa che non preveda la morte e la sofferenza degli animali.

Visto che non ne abbiamo bisogno. Purtroppo in Italia in pochi si spendono per questa causa. All'estero moltissimi artisti di primo piano si spendono per gli animali e per l'ambiente. In Italia invece hanno paura di non lavorare più se non si allineano a un certo tipo di pensiero. Mi chiedete se in Italia c'è la 'carnecrazia'? Assolutamente sì. Tantissime aziende che producono carne fanno pubblicità. Se io mi schiero contro la carne, poi, secondo voi mi prendono per fare spettacolo?"

Daniela Martani, poi, è tornata a parlare di Giulia De Lellis: "L'ho attaccata perché indossa pellicce vere e tagga continuamente un certo tipo di marchio che commercia in pellicce vere. Mi ha risposto l'anno scorso in privato dicendomi che fino a quando sarà legale indossare pellicce lei lo farà. L'ultima volta che l'ho attaccata, invece, mi ha scritto che ci vedremo presto. Penso intenda in tribunale. Ormai le pellicce le indossano solo gli sfigati che per sentirsi accettati dalla società indossano dei capi d'abbigliamento che costano tanti soldi".

