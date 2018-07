Giulia Cherchi per il Giornale

bruzzone

Roberta Bruzzone: criminologa, psicologa forense ma anche scrittrice, opinionista e presentatrice tv. È balzata al centro dell' attenzione mediatica per aver trattato i più importati fatti di cronaca nera italiana degli ultimi anni, fra i quali il «celebre» delitto di Avetrana, sul quale ha molto spesso esposto pareri e valutazioni anche in tv. Ha recentemente fondato A pista fredda, associazione dedicata all' aiuto delle famiglie vittime di casi rimasti irrisolti.

Ci sono stati episodi OFF nella sua carriera?

«Visto di ciò di cui mi occupo, è un po' difficile trovarne».

Cosa ha imparato dai casi che ha trattato?

bruzzone

«Ad avere poca fiducia nel prossimo. Il mio non è un lavoro che ti aiuta a fidarti delle persone: in qualche modo ti addestra a cogliere anomalie, incongruenze. Ti insegna a tenere alla larga molte persone, perché le emozioni che popolano la mente della maggior parte della gente sono spesso negative.

Ho avuto modo di verificare negli anni quanto possa fare male l' invidia e a quali tipi di condotte possa portare».

Per quale motivo lei suscita invidia?

ROBERTA BRUZZONE

«Io genero invidia per una serie di ragioni che riguardano sia la mia enorme visibilità mediatica che il particolare e difficilissimo tipo di professione che svolgo, con grande successo, da molti anni. Anche la mia vita sentimentale suscita invidie, ma ormai non vi faccio nemmeno più caso. Del resto, che io possa scatenare una profonda invidia è comprensibile».

bruzzone

Nel suo lavoro deve mantenere una certa distanza emotiva. Nella vita, invece, cosa la emoziona?

«Sono una persona che si emoziona abbastanza facilmente nella vita di tutti i giorni.

Mi emoziona un gesto di gentilezza, andare in moto (la mia principale passione extra lavorativa), il rapporto con i miei animali domestici e la mia vita sentimentale. Indosso la corazza solo quando serve».

E quando non lavora indossa il casco. Come è diventata un' harleysta?

«Ho fatto questa scelta per amore. Mio marito ed io abbiamo iniziato a girare per il mondo in Harley e fra agosto e settembre andremo in America, dove percorreremo un bel pezzo della leggendaria Route 66».

ROBERTA BRUZZONE

In genere la passione per la moto si lega bene a quella per il rock. E' così anche nel suo caso?

«Sì, la musica che preferisco è il rock americano anni 60 e '80, come quello dei Guns N' Roses, dei Queen e degli Eagles».

Moto, rock e un tatuaggio con una tigre. Cosa la accomuna a questo animale?

«Tutto: il fatto che non sia mai stata un soggetto da branco, la mia spiccata autonomia e la capacità di tirar fuori gli artigli quando serve, senza lasciare scampo. Probabilmente in qualche altra vita ero una tigre!».

virginia raffaele imita la bruzzone 1 632x330

Il 24 luglio uscirà il suo nuovo libro sul caso di Nada Cella. Perché ha scelto questa storia?

«Il caso mi aveva colpito già dal '96; ho poi avuto la possibilità di conoscere la mamma di Nada, che mi ha dato l' opportunità di accedere agli atti. E' un libro in cui vengono forniti nuovi spunti investigativi mai percorsi in precedenza e che spero possano essere utili».

bruzzone intervistata da francesca fagnani 4 CANINO E ROBERTA BRUZZONE - BALLANDO CON LE STELLE bruzzone intervistata da francesca fagnani 1 ROBERTA BRUZZONE roberta bruzzone VIRGINIA RAFFAELE BRUZZONE ROBERTA BRUZZONE ROBERTA BRUZZONE roberta bruzzone roberta bruzzone roberta bruzzone ROBERTA BRUZZONE bruzzone intervistata da francesca fagnani 2

roberta bruzzone virginia raffaele imita roberta bruzzone FEDERICO COCCIA VETERINARIO DEI CANI VIPS E CRIMINOLOGA ROBERTA BRUZZONE ROBERTA BRUZZONE

virginia raffaele imita la bruzzone 46 bruzzone 1.aspx bruzzone contro la lucarelli 2

roberta bruzzone 15spe304 900x513 roberta bruzzone 1spe 0778 672 458 resize roberta bruzzone e massimo marino roberta bruzzone spe 0779 672 458 resize roberta bruzzone sposa roberta bruzzone 2 roberta bruzzoni sexy su facebook