LA CENA PER FARLI CONOSCERE - SALVINI HA PORTATO LA ISOARDI A PALAZZO GRAZIOLI PER AVERE LA “BENEDIZIONE” DI BERLUSCONI: PER LA CONDUTTRICE E’ LA PRIMA USCITA UFFICIALE DA “FIRST LADY”...

Giorgio Michieletto per “Diva e donna”

MATTEO SALVINI E ELISA ISOARDI VANNO A PALAZZO GRAZIOLI DA BERLUSCONI

Mano nella mano nei palazzi del potere: Matteo Salvini, leader della Lega, ha portato la compagna Elisa Isoardi a Palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi dove si tengono i vertici del centrodestra. Si tratta della prima e attesa uscita da “first lady in pectore” della conduttrice di Rai Uno documentata, in esclusiva, dal settimanale “Diva e donna” (Cairo Editore), in edicola da mercoledì.

Salvini non rinuncia al suo stile “pop” e indossa la stessa giacca che utilizza tutti i giorni (dalla spesa, alle passeggiate), mentre la Isoardi sfoggia un look “bon ton” da grandi occasioni. Per le presentazioni ufficiali a Berlusconi ha scelto giacca e scarpe col tacco firmate Elisabetta Franchi, borsa Chanel e collana a doppio giro. È restato a casa Zen, il Barboncino della Isoardi, “versione” in grigio di Dudù, il famoso cagnolino di Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi.